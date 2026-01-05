日本彩妝CANMAKE妝容推薦：今天想成為清新偶像還是優雅女演員？

一起試試用CANMAKE，自在切換不同妝容風格吧！不論是閃耀動人的清新偶像妝，還是沉穩優雅的女演員妝，都能依照當下心情與場合輕鬆完成變身。2025年CANMAKE 妝容比較系列第4彈，將帶大家一次體驗兩種截然不同的妝容風格！



偶像妝 vs 女演員妝

CANMAKE的「妝容比較」系列第4彈以「偶像 vs 女演員」為主題 ✨，從即使站在舞台燈光下也依然閃耀奪目的偶像妝，到由內而外散發成熟魅力的優雅女演員妝，本篇將示範如何運用日本代表性彩妝品牌CANMAKE的最新品與人氣推薦單品，打造兩種風格截然不同、卻各有其迷人特色的妝容。



偶像模式ON！華麗氣場全開！

韓流風潮持續發燒，華麗又清新的形象也成為追星族爭相效仿的妝容風格，而這樣的風格重點就在於「瞬間提亮整體臉部印象」，並搭配清新色彩作為點綴。只要運用CANMAKE的彩妝單品，就能輕鬆完成這款既清爽又能有效「放大魅力」的偶像系妝容。



▎【底妝】在直拍鏡頭下也超亮眼的粉色光澤肌

輕盈透亮氣墊粉餅 [03]粉紅米色｜月光打亮餅 [03]月光粉紫

讓我們先從底妝開始。首先使用曾在韓系水光肌主題中介紹過的氣墊粉底，這次選用更加明亮、華麗的粉紅基底色「輕盈透亮氣墊粉底 [03] 粉紅米色（フィットグロウクッション [03] ピンクナチュラル）」，來呈現截然不同的妝容氣場。正如其名稱，輕盈的質地能服貼於肌膚，帶出恰到好處的自然光澤，同時具備耐水、耐汗、耐皮脂的特性，作為偶像妝容的底妝可說是再適合不過。



接著疊擦才新發售的「月光打亮餅 [03]月光粉紫（ムーングロウハイライター [03]ムーングロウライラック）」，輕輕刷在額頭、雙頰、鼻尖與下巴等部位，就能讓整體的粉色系光澤更為突出，不僅能瞬間提亮膚色，也能營造出甜美可愛的氣息，在鎂光燈下無論從哪個角度看都閃耀動人。打造偶像妝感原來這麼簡單！✨



▎【眼妝】存在感滿分的偶像電眼

三色造型眉粉 [01]自然啡色｜超級卡哇伊！32色眼影盤：40週年特別設計｜

精緻濃密睫毛膏 [V01]自然黑｜激細滑順眼線膠筆 [11]迷霧灰

眼妝的第一步先從眉毛開始。使用「三色造型眉粉 [01]自然啡色（フィットスタイラーアイブロウ [01]ナチュラルブラウン）」順著眉毛生長的方向輕輕填補眉型，不僅能讓眉毛看起來柔和自然，同時也能打造輪廓清楚的立體眉型。



眼影的選擇，當然就是這盤一登場就充滿偶像氣場的「超級卡哇伊！32色眼影盤：40週年特別設計（スーパーかわいいパレット [40th]）」莫屬，集結了超豐富的色彩與滿滿可愛元素，一盤就能實現多種妝容風格。打造偶像妝容時，推薦使用左上角的華麗活潑色調，上眼後即使在舞台燈光下也能清楚顯色，輕鬆打造存在感十足且吸睛的眼影妝感。



眼妝再差一步就完成囉！使用「激細滑順眼線膠筆 [11]迷霧灰（クリーミータッチライナー [11]クラウディーグレー）」，在不讓眼神顯得過於銳利的情況下，適度加深眼部輪廓，使眼神更加集中。接著疊擦專為打造「偶像束感睫毛」而設計的「精緻濃密睫毛膏 [V01]自然黑（メタルックマスカラ～ボリュームルック～ [V01] ブラック）」，就能完成一款兼具清新感與柔軟可愛氣息的偶像系眼妝。



▎【腮紅】光澤與好氣色一次展現

新巧麗腮紅組（珠光）[P06]草莓果醬粉紅色

※ 本商品預計於12月下旬起於日本陸續上市

想為偶像妝容增添清新明亮的氣場，就交給「新巧麗腮紅組（珠光）[P06]草莓果醬粉紅色（パウダーチークス [P06]ジューシーコーラル）」來完成點睛之筆吧！清透感十足的紅珊瑚色調，結合CANMAKE腮紅特有的細緻微光，即使是粉狀質地，上妝後也能自然融入肌膚，呈現柔和又自然的發色效果。只需使用附贈的小刷具輕輕一刷，就能完成上妝，隨時隨地輕鬆補上氣色與立體感，簡單打造出充滿偶像感的清新腮紅妝效。



▎【唇彩】柔和玫瑰色調是完成偶像妝的最後關鍵

柔嫩護唇精華 [02]自然玫瑰紅｜ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ 潤澤唇膏 [05]無花果醬

只靠這兩支，就能同時實現偶像唇妝不可或缺的清透色澤與水潤豐盈感。先以「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ 潤澤唇膏 [05]無花果醬（むちぷるティント [05]フィグピューレ）」均勻塗抹整個雙唇，柔霧玫瑰色調瞬間散發偶像氣場。接著在唇部內側輕拍疊加「柔嫩護唇精華 [02]自然玫瑰紅（メロウデューリップエッセンス [02]ピュアレッド）」，讓唇色由內而外自然暈染，打造彷彿水光滲出的玫瑰紅唇色，整體妝感清新又充滿透明感。



此外，兩款產品皆添加豐富的保濕成分，即使在容易乾燥的季節使用，也能維持雙唇水潤不乾裂，是實用度極高、非常值得入手的優秀唇妝單品組合。



低調卻高雅的女演員妝容

接下來要介紹的是女演員妝容。不同於偶像風格，這款妝容特別適合追求沉穩氣質與優雅氛圍的人，在保有CANMAKE一貫自然妝感的同時，透過細節層層堆疊，讓整體妝容呈現出更加洗鍊成熟的質感。以下將逐一介紹完成女演員妝容的必備單品。

▎【底妝】清透光澤突顯魅力

輕盈透亮氣墊粉餅 [01]明亮色｜月光打亮餅 [01]月光白

女演員特有的高雅感，同樣是從底妝開始打造。「輕盈透亮氣墊粉餅 [01]明亮色（フィットグロウクッション [01]ライト）」是一款專注於打造細緻平滑膚質的氣墊粉餅，使用時先以粉撲沾取一次粉餅，再在盒內的調節盤上輕壓調整用量，讓粉質能以更薄、更均勻的狀態貼合肌膚，這正是讓妝感更加輕薄服貼的關鍵。如此上妝後，不僅能展現細緻的膚理，還能呈現由內而外自然透出的光澤感，彷彿肌膚本身就水潤透亮般，輕鬆完成優雅的女演員底妝。



接著僅在額頭、鼻樑與顴骨等容易受光的位置，輕輕疊擦「月光打亮餅 [01] 月光白（ムーングロウハイライター [01] ムーングロウホワイト）」，即使在燈光照射下也不會顯得過於突兀，反而能柔和地勾勒出臉部輪廓。整體妝感清爽俐落，毫無厚重感，看起來就像天生好膚質般，自然散發出優雅光澤的女演員底妝就此完成。



▎【眼妝】印象鮮明卻柔和的眼神

武士刀雙頭眉筆 [02]灰棕色｜激細滑順眼線膠筆 [15]粉棕色｜

金屬刷睫毛膏 [03]灰黑色｜超級卡哇伊！32色眼影盤：40週年特別設計

打造溫柔眼神的關鍵，首先從眉毛開始。使用「武士刀雙頭眉筆 [02]灰棕色（スタイリングエッジアイブロウ [02]アッシュブラウン）」順著眉毛生長方向自然填補眉型，修飾成柔和向上的弧形眉，重點在於避免讓輪廓過於銳利，同時仍能讓整體臉部印象顯得俐落有神。接著再次拿出在偶像妝中也大放異彩的「超級卡哇伊！32色眼影盤：40週年特別設計（スーパーかわいいパレット [40th]）」，一盤在手即可對應各種妝容風格，而其中右下角的8色以低調細緻的珠光與自然陰影色為主，非常適合用來打造女演員特有的沉穩深邃眼妝。



接著使用「激細滑順眼線膠筆 [15]粉棕色（クリーミータッチライナー [15]カプチーノピンク）」，填補睫毛的根部與根部之間的空隙，能在不讓眼神顯得過於強烈的情況下，自然突顯雙眼的存在感，再順著眼型於眼尾稍微拉長線條，整體沉穩氛圍也會隨之提升。最後使用「金屬刷睫毛膏 [03]灰黑色（メタルックマスカラ [03]スウィートブラック）」從睫毛根部輕輕往上刷提，細心整理每一根睫毛的走向，就能完成一款成熟卻不厚重的女演員眼妝。



▎【腮紅】好氣色與立體感一次擁有

水潤柔光腮紅霜 [P06]甜美珊瑚

最適合女演員妝容的腮紅，絕對就是「水潤柔光腮紅霜 [P06] 甜美珊瑚（クリームチーク パールタイプ [P06] スウィートコーラル）」，沉穩的蜜桃粉色調能自然營造成熟又優雅的血色感，霜狀質地服貼肌膚，呈現出柔和細緻的妝效。從顴骨較高的位置向眼尾方向斜斜掃上，透過其中低調的珠光效果，不僅能增添自然立體感，也能讓臉部輪廓看起來更加俐落。只需掌握上妝的位置與角度，就能同時完成血色感、層次陰影與高雅氛圍兼具的女演員腮紅妝。

▎【唇妝】增添氣質一抹微笑

ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ 潤澤唇膏 [40thx]草莓糖果

唇妝部分選擇的是為紀念CANMAKE 40週年所推出、堪稱代表色的「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ 潤澤唇膏 [40thx] 草莓糖果（むちぷるティント [40thx] ストロベリーボンボン）」，柔滑的裸粉色調非常符合女演員妝容的氣質，再加上能自然融入雙唇的水潤光澤，讓整體唇妝同時展現成熟感與透明感。特別是搭配前面介紹的「水潤柔光腮紅霜 [P06]甜美珊瑚」一同使用，效果會更加出色，能輕鬆完成自然又充滿氣質的效果組合。



想像力無限的CANMAKE彩妝世界

從可愛吸睛的包裝設計，到兼具高品質與豐富色彩與質地變化的完整陣容，就用CANMAKE彩妝玩出無限可能吧！本篇不僅示範了在強烈舞台燈光下依然耀眼的偶像系妝容，以及即使近距離特寫也不易看出破綻的女演員美肌。搭配充滿活力的亮點眼妝與低調陰影眼妝、清新珊瑚色腮紅與蜜桃粉腮紅，再到水潤透亮的玫瑰唇色與柔滑優雅的裸粉唇色，一次完整呈現不同的妝容魅力。



除了本次介紹的「偶像妝 vs 女演員妝」外，今年的其他主題像是「日韓妝容大解析」、「夏季出遊 vs 新學期校園日常」、「暖色系＆冷色系一次掌握」等各式主題的比較企劃也都非常值得再次回顧。來日本旅遊時正是入手齊全商品陣容與最新系列的最佳時機，別忘了把CANMAKE列入必買的彩妝購物清單之中！



