日本彩妝CANMAKE妝容推薦：今天想成為清新偶像還是優雅女演員？
一起試試用CANMAKE，自在切換不同妝容風格吧！不論是閃耀動人的清新偶像妝，還是沉穩優雅的女演員妝，都能依照當下心情與場合輕鬆完成變身。2025年CANMAKE 妝容比較系列第4彈，將帶大家一次體驗兩種截然不同的妝容風格！
偶像妝 vs 女演員妝
CANMAKE的「妝容比較」系列第4彈以「偶像 vs 女演員」為主題 ✨，從即使站在舞台燈光下也依然閃耀奪目的偶像妝，到由內而外散發成熟魅力的優雅女演員妝，本篇將示範如何運用日本代表性彩妝品牌CANMAKE的最新品與人氣推薦單品，打造兩種風格截然不同、卻各有其迷人特色的妝容。
偶像模式ON！華麗氣場全開！
韓流風潮持續發燒，華麗又清新的形象也成為追星族爭相效仿的妝容風格，而這樣的風格重點就在於「瞬間提亮整體臉部印象」，並搭配清新色彩作為點綴。只要運用CANMAKE的彩妝單品，就能輕鬆完成這款既清爽又能有效「放大魅力」的偶像系妝容。
▎【底妝】在直拍鏡頭下也超亮眼的粉色光澤肌
讓我們先從底妝開始。首先使用曾在韓系水光肌主題中介紹過的氣墊粉底，這次選用更加明亮、華麗的粉紅基底色「輕盈透亮氣墊粉底 [03] 粉紅米色（フィットグロウクッション [03] ピンクナチュラル）」，來呈現截然不同的妝容氣場。正如其名稱，輕盈的質地能服貼於肌膚，帶出恰到好處的自然光澤，同時具備耐水、耐汗、耐皮脂的特性，作為偶像妝容的底妝可說是再適合不過。
接著疊擦才新發售的「月光打亮餅 [03]月光粉紫（ムーングロウハイライター [03]ムーングロウライラック）」，輕輕刷在額頭、雙頰、鼻尖與下巴等部位，就能讓整體的粉色系光澤更為突出，不僅能瞬間提亮膚色，也能營造出甜美可愛的氣息，在鎂光燈下無論從哪個角度看都閃耀動人。打造偶像妝感原來這麼簡單！✨
▎【眼妝】存在感滿分的偶像電眼
眼妝的第一步先從眉毛開始。使用「三色造型眉粉 [01]自然啡色（フィットスタイラーアイブロウ [01]ナチュラルブラウン）」順著眉毛生長的方向輕輕填補眉型，不僅能讓眉毛看起來柔和自然，同時也能打造輪廓清楚的立體眉型。
眼影的選擇，當然就是這盤一登場就充滿偶像氣場的「超級卡哇伊！32色眼影盤：40週年特別設計（スーパーかわいいパレット [40th]）」莫屬，集結了超豐富的色彩與滿滿可愛元素，一盤就能實現多種妝容風格。打造偶像妝容時，推薦使用左上角的華麗活潑色調，上眼後即使在舞台燈光下也能清楚顯色，輕鬆打造存在感十足且吸睛的眼影妝感。
眼妝再差一步就完成囉！使用「激細滑順眼線膠筆 [11]迷霧灰（クリーミータッチライナー [11]クラウディーグレー）」，在不讓眼神顯得過於銳利的情況下，適度加深眼部輪廓，使眼神更加集中。接著疊擦專為打造「偶像束感睫毛」而設計的「精緻濃密睫毛膏 [V01]自然黑（メタルックマスカラ～ボリュームルック～ [V01] ブラック）」，就能完成一款兼具清新感與柔軟可愛氣息的偶像系眼妝。
▎【腮紅】光澤與好氣色一次展現
想為偶像妝容增添清新明亮的氣場，就交給「新巧麗腮紅組（珠光）[P06]草莓果醬粉紅色（パウダーチークス [P06]ジューシーコーラル）」來完成點睛之筆吧！清透感十足的紅珊瑚色調，結合CANMAKE腮紅特有的細緻微光，即使是粉狀質地，上妝後也能自然融入肌膚，呈現柔和又自然的發色效果。只需使用附贈的小刷具輕輕一刷，就能完成上妝，隨時隨地輕鬆補上氣色與立體感，簡單打造出充滿偶像感的清新腮紅妝效。
▎【唇彩】柔和玫瑰色調是完成偶像妝的最後關鍵
只靠這兩支，就能同時實現偶像唇妝不可或缺的清透色澤與水潤豐盈感。先以「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ 潤澤唇膏 [05]無花果醬（むちぷるティント [05]フィグピューレ）」均勻塗抹整個雙唇，柔霧玫瑰色調瞬間散發偶像氣場。接著在唇部內側輕拍疊加「柔嫩護唇精華 [02]自然玫瑰紅（メロウデューリップエッセンス [02]ピュアレッド）」，讓唇色由內而外自然暈染，打造彷彿水光滲出的玫瑰紅唇色，整體妝感清新又充滿透明感。
此外，兩款產品皆添加豐富的保濕成分，即使在容易乾燥的季節使用，也能維持雙唇水潤不乾裂，是實用度極高、非常值得入手的優秀唇妝單品組合。
低調卻高雅的女演員妝容
接下來要介紹的是女演員妝容。不同於偶像風格，這款妝容特別適合追求沉穩氣質與優雅氛圍的人，在保有CANMAKE一貫自然妝感的同時，透過細節層層堆疊，讓整體妝容呈現出更加洗鍊成熟的質感。以下將逐一介紹完成女演員妝容的必備單品。
▎【底妝】清透光澤突顯魅力
女演員特有的高雅感，同樣是從底妝開始打造。「輕盈透亮氣墊粉餅 [01]明亮色（フィットグロウクッション [01]ライト）」是一款專注於打造細緻平滑膚質的氣墊粉餅，使用時先以粉撲沾取一次粉餅，再在盒內的調節盤上輕壓調整用量，讓粉質能以更薄、更均勻的狀態貼合肌膚，這正是讓妝感更加輕薄服貼的關鍵。如此上妝後，不僅能展現細緻的膚理，還能呈現由內而外自然透出的光澤感，彷彿肌膚本身就水潤透亮般，輕鬆完成優雅的女演員底妝。
接著僅在額頭、鼻樑與顴骨等容易受光的位置，輕輕疊擦「月光打亮餅 [01] 月光白（ムーングロウハイライター [01] ムーングロウホワイト）」，即使在燈光照射下也不會顯得過於突兀，反而能柔和地勾勒出臉部輪廓。整體妝感清爽俐落，毫無厚重感，看起來就像天生好膚質般，自然散發出優雅光澤的女演員底妝就此完成。
▎【眼妝】印象鮮明卻柔和的眼神
打造溫柔眼神的關鍵，首先從眉毛開始。使用「武士刀雙頭眉筆 [02]灰棕色（スタイリングエッジアイブロウ [02]アッシュブラウン）」順著眉毛生長方向自然填補眉型，修飾成柔和向上的弧形眉，重點在於避免讓輪廓過於銳利，同時仍能讓整體臉部印象顯得俐落有神。接著再次拿出在偶像妝中也大放異彩的「超級卡哇伊！32色眼影盤：40週年特別設計（スーパーかわいいパレット [40th]）」，一盤在手即可對應各種妝容風格，而其中右下角的8色以低調細緻的珠光與自然陰影色為主，非常適合用來打造女演員特有的沉穩深邃眼妝。
接著使用「激細滑順眼線膠筆 [15]粉棕色（クリーミータッチライナー [15]カプチーノピンク）」，填補睫毛的根部與根部之間的空隙，能在不讓眼神顯得過於強烈的情況下，自然突顯雙眼的存在感，再順著眼型於眼尾稍微拉長線條，整體沉穩氛圍也會隨之提升。最後使用「金屬刷睫毛膏 [03]灰黑色（メタルックマスカラ [03]スウィートブラック）」從睫毛根部輕輕往上刷提，細心整理每一根睫毛的走向，就能完成一款成熟卻不厚重的女演員眼妝。
▎【腮紅】好氣色與立體感一次擁有
最適合女演員妝容的腮紅，絕對就是「水潤柔光腮紅霜 [P06] 甜美珊瑚（クリームチーク パールタイプ [P06] スウィートコーラル）」，沉穩的蜜桃粉色調能自然營造成熟又優雅的血色感，霜狀質地服貼肌膚，呈現出柔和細緻的妝效。從顴骨較高的位置向眼尾方向斜斜掃上，透過其中低調的珠光效果，不僅能增添自然立體感，也能讓臉部輪廓看起來更加俐落。只需掌握上妝的位置與角度，就能同時完成血色感、層次陰影與高雅氛圍兼具的女演員腮紅妝。
▎【唇妝】增添氣質一抹微笑
唇妝部分選擇的是為紀念CANMAKE 40週年所推出、堪稱代表色的「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ 潤澤唇膏 [40thx] 草莓糖果（むちぷるティント [40thx] ストロベリーボンボン）」，柔滑的裸粉色調非常符合女演員妝容的氣質，再加上能自然融入雙唇的水潤光澤，讓整體唇妝同時展現成熟感與透明感。特別是搭配前面介紹的「水潤柔光腮紅霜 [P06]甜美珊瑚」一同使用，效果會更加出色，能輕鬆完成自然又充滿氣質的效果組合。
想像力無限的CANMAKE彩妝世界
從可愛吸睛的包裝設計，到兼具高品質與豐富色彩與質地變化的完整陣容，就用CANMAKE彩妝玩出無限可能吧！本篇不僅示範了在強烈舞台燈光下依然耀眼的偶像系妝容，以及即使近距離特寫也不易看出破綻的女演員美肌。搭配充滿活力的亮點眼妝與低調陰影眼妝、清新珊瑚色腮紅與蜜桃粉腮紅，再到水潤透亮的玫瑰唇色與柔滑優雅的裸粉唇色，一次完整呈現不同的妝容魅力。
除了本次介紹的「偶像妝 vs 女演員妝」外，今年的其他主題像是「日韓妝容大解析」、「夏季出遊 vs 新學期校園日常」、「暖色系＆冷色系一次掌握」等各式主題的比較企劃也都非常值得再次回顧。來日本旅遊時正是入手齊全商品陣容與最新系列的最佳時機，別忘了把CANMAKE列入必買的彩妝購物清單之中！
想獲得更豐富的日本旅遊購物資訊和最新消息，就趕快關注我們Japankuru的Instagram、Facebook和Threads吧！
其他人也在看
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 5
黃國昌今早簽辭職書了！曝柯文哲曾勸留立院
[NOWnews今日新聞]民眾黨立委「兩年條款」的期限將至，8席不分區立委將在今年2月全面換血，不過，長期推動代理孕母解禁修法的白委陳昭姿，相關法案至今仍卡關，引發外界關注是否會影響兩年條款的執行。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 92
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 273
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 81
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 13
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 499
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 1 天前 ・ 28
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 55
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 80
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 5
還有台灣人幫馬杜洛說話！他曝「委內瑞拉才剛嗆台1事」：哪個筋不對？
1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而馬杜洛被抓後，仍有台灣人在幫他說話，政治工作者周軒就提到，委內瑞拉此前才剛批評美國對台軍售。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 82
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 180
阿扁砲轟卓榮泰「驚人內幕」曝！媒體人：他在測試賴清德
保外就醫10年的前總統陳水扁日前預告4日將播出電視新節目，未料4日一早他在臉書自曝被矯正署長告知，新節目遭行政院長卓榮泰下令禁播，否則要抓他「回籠」。對此，有媒體人在其粉專「文翔政論」中解析為何陳水扁只拿卓榮泰開刀，因為阿扁看得很清楚，扁在測試總統賴清德眼裡還有沒有他，也在探這命令背後的真正主使者。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 83
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 193
馬杜洛去年嗆川普「來抓我啊懦夫」 白宮PO片：你現在該懂了
即時中心／徐子為、魏熙芸報導美國總統川普在台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，並將兩人遣送美國接受審判。不僅馬杜洛被押解抵紐約被上銬畫面曝光，白宮以及川普稍早也釋出一段影片，是馬杜洛在去年8月對美國叫囂「有種來抓他」的談話，如今卻一語成讖。民視 ・ 15 小時前 ・ 87
停在停車格竟被罰？車主慘吞1200元罰單「1原因」全傻眼 停管處回應了
不少車主以為車子停進路邊停車格就沒問題，沒想到一個小細節就可能讓荷包失血。一名車主近日將車停在台北市信義區的路邊停車格，事後卻收到警方罰單，違規原因竟是「停車方式不依規定」，讓他忍不住苦笑：「看來我的駕照是用雞腿換的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 189
詹惟中逆轉糖尿病前期、減肥7公斤靠2招！研究證實：能穩血糖、血脂
命理專家詹惟中日前上節目自曝去年健檢發現糖化血色素高達6.3，空腹血糖也飆破131，邁入糖尿病前期，所幸後來靠著2招成功改善，還減肥7公斤。 詹惟中運動、戒精緻澱粉改善糖尿病前期 詹惟中說，發健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 9
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 9