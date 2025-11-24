日本影史第一！ 《國寶》破173.5億日圓創真人電影票房冠軍

電影《國寶》以華麗歌舞伎場景再現日本傳統文化魅力。（傳影互動提供）

由李相日執導、吉澤亮與橫濱流星主演的電影《國寶》，自6月6日在日本上映後掀起觀影熱潮，成為2003年以來首部破百億票房的真人電影，更以173.5億日圓（約新台幣34.81億元）的亮眼成績超越《大搜查線2:封鎖彩虹大橋！》，登頂日本影史「真人電影票房冠軍」。而在臺灣的表現也很亮眼，票房將突破3000萬元。

《國寶》在日本上映172天，累計觀影人次突破千萬，年度票房僅次於《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇：第一章猗窩座再襲》，並陸續超越《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》《崖上的波妞》等多部知名動畫電影，票房成長氣勢驚人。

吉澤亮（中左）與橫濱流星（中右）主演的電影《國寶》在日本大受歡迎。（傳影互動提供）

根據吉田修一小說改編的《國寶》，總製作成本高達12億日圓（約新台幣2.41億元），規模遠超過一般日本電影，片中完整呈現日本歌舞伎演員造型、身段與舞台設計，成功掀起歌舞伎文化熱潮，吸引日本年輕族群關注。這股熱潮也帶動原著銷售量，電影上映四個月內即增加160萬本，目前累計銷量已突破200萬本。

該片在台灣自10月23日上映以來，同樣反應熱烈，票房即將突破3000萬。不僅吸引粉絲二刷、三刷，更在社群掀起「國寶病」討論熱潮。為感謝影迷支持，除了日本推出入場贈禮外，台灣也將推出威秀影城限定特典海報，預計近期公開。

