日本影后南果步跨海來台力挺《腎上腺母侵》首映 田麗、李㼈攜豪華卡司揭開人性暗黑真相
【記者陳昱成／台北報導】融合犯罪心理、懸疑驚悚與人性辯證議題的電影《腎上腺母侵》，6月9日晚間於台北松仁威秀 MUVIE CINEMAS 舉辦盛大首映記者會。最受矚目的焦點之一，莫過於日本知名實力派演員南果步特地跨海來台，親自出席首映活動，展現對電影及台日影視交流的高度支持，也讓本次首映增添濃厚國際色彩。
南果步縱橫日本影壇多年，曾參與多部膾炙人口的電影與戲劇作品，以細膩且富有層次的演技深受觀眾喜愛。此次受邀參與《腎上腺母侵》，更特別安排來台參加首映記者會與映後活動，消息曝光後即受到不少影迷關注。對於首次以作品宣傳身分來台與觀眾近距離交流，南果步表示相當期待，希望透過電影與台灣觀眾分享作品背後所探討的人性議題，也希望藉此促進台日文化與影視產業的交流。
談及台日兩地拍攝環境差異，南果步坦言，日本拍攝通常會有較明確的時程規劃，但台灣劇組的工作節奏則更講求彈性與即時應變，演員必須隨時待命。她笑說，這種未知與不確定感雖然讓人緊張，卻也意外幫助自己更貼近角色內心的焦慮狀態，「雖然拍攝期間很辛苦，但反而讓我能完全沉浸在角色之中。」
此次她在片中飾演一名極具爭議性的「惡女」角色，對於角色塑造，南果步也分享自己的觀察。她認為這個角色是一位被金錢慾望吞噬、逐漸失去同理心的人，甚至將生命視為可被交換的籌碼。「我一直在思考，究竟是什麼樣的成長背景與價值觀，讓一個人變得如此冷血。」她表示，這也是電影試圖探討的人性黑暗面之一。
《腎上腺母侵》集結田麗、劉黛瑩、郭鑫、李㼈、劉德凱、班鐵翔、南果步、郎祖筠、夏光莉、龍天翔、何采蓁、黃建群、劉克勉、傅傳傑、吳廷宏、祈錦鈅、陳蘊予（金莎）、夢多、陳詩雅等眾實力派演員共同演出，透過一場看似單純的案件，層層揭露人性慾望、壓力與心理創傷，進一步探討現代社會中每個人在現實與情感之間的掙扎與抉擇。
身兼主演的田麗表示，電影不只是探討犯罪事件本身，更希望藉由角色的遭遇，讓觀眾看見現代人在高壓生活下所承受的情緒與傷痕。「每個人都可能面臨壓力，而如何與自己和解、找到出口，或許才是這部電影真正想傳達的核心。」
李㼈則在記者會上分享，本次飾演的角色堪稱自己演藝生涯中最特殊、也最令人不寒而慄的人物之一。他認為角色最可怕的地方在於「不知道自己是變態」，始終認為自己的行為理所當然，甚至合理化所有極端行徑。「真正恐怖的人，往往不是電影裡的怪物，而是現實生活中那些認為自己沒有做錯事的人。當你發現真相的時候，可能已經來不及了。」
為了更貼近角色心理狀態，郭鑫更透露自己在開拍前一個月刻意調整生活習慣，每天固定吃同樣的便當，希望透過長期重複且單調的生活模式，讓自己感受到壓抑與焦躁情緒。他笑說：「每天都吃一樣的東西，久了真的會產生莫名的壓力，那種煩躁感反而成為角色養分。」他也爆料田麗為了維持角色形象更加辛苦，大家吃便當時，她幾乎天天只能吃沙拉，還要維持晨跑習慣，拍攝後期甚至看到食物都快反胃。
此外，導演周騰也透露，《腎上腺母侵》其實是改編自日本授權作品，電影題材自日本推出後便獲得高度關注，甚至在短時間內即成功售出版權，顯見故事本身具備跨文化市場的吸引力。
除了豪華演員陣容外，本次首映會亦邀請多位政商界與影視產業重要人士出席支持，包括台北市勞動局局長王秋冬、陽科國際公司導演周騰、台北市演藝工會理事長曹雨婷，以及春暉映像有限公司總經理陳俊榮等，共同見證《腎上腺母侵》的正式上映。
電影《腎上腺母侵》以懸疑敘事包裹深刻的人性議題，在緊張刺激的情節推進之下，帶領觀眾直視內心深處最真實的恐懼與慾望。隨著首映記者會登場，以及日本影后南果步親自來台站台加持，勢必成為近期最受矚目的話題國片之一。
《腎上腺母侵》將於6月12日全台戲院正式上映，邀請觀眾一同走入這場關於人性、真相與救贖的心理迷局。
其他人也在看
與傅子純情同母子！資深女星憶暖舉 慟嘆「親生兒女也未必做得到」
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲難以接受。資深女星鍾佳蓁也分享和傅子純相處的點滴，心痛如絞悲訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但不是現在啊，兒子。」
郭鑫被爆熱戀徐至琦 坦言主動追求
電影《腎上腺母侵》9日舉行首映會，演員田麗、李㼈、南果步、郭鑫、劉黛瑩、班鐵翔、夏光莉、陳蘊予、何采蓁均出席，近期傳出郭鑫與徐至琦爆熱戀，郭鑫表示兩人認識已久，女方也確實是他的女神：「我想說，主動追求這類的事應該是由男生來承擔，寫我就好。至於私生活部分，我以後不會再回應，也沒有必要向大眾更新。」
被前輩酸：沒毛不值錢！港星張衛健揭「光頭之謎」自曝片場下跪內幕
在華語影視圈中，只要提起最經典的「孫悟空」，許多人腦海中第一個浮現的絕對是轉動金箍棒、靈氣逼人的張衛健。然而，這位昔日的電視台當家小生，後來卻以招牌的光頭造型深植人心。近日香港娛樂訪談節目《一週星星》播出最新一集，張衛健面對老友鍾澍佳的尖銳提問，首度大方撕開當年的排擠與辛酸。這場訪談不僅讓港星張衛健解「光頭之謎」自曝片場下跪內幕，更讓無數觀眾看見了他光鮮亮麗背後，令人動容的韌性與骨氣。(唐家興）
黃山料的書有料嗎？多米多羅吐槽中驚見「1理念」 財經網美：光這點得逆風挺
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導蟬連三年誠品暢銷冠軍的作家黃山料，近日遭旅日頻道「多米多羅Domidolo」痛批文筆薄弱、創作內容空泛，排版方式更被酸「根...
胡瓜收2000萬法拉利金主揭曉 突爆小禎、蔡秋鳳患有同症狀
【緯來新聞網】胡瓜領軍的演唱會《鑽石舞台之夜》即將回到北流開演，今（9日）和主持群康康、賴慧如、小禎
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
滿地血跡！基隆KTV少年鬥毆 他撂人尋仇反遭砍
滿地血跡！基隆KTV少年鬥毆 他撂人尋仇反遭砍
《鐵拳教育》爆紅有台灣演員！Rina「驚人背景」曝光嗨喊：沒被剪掉
Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後迅速席捲全球排行榜，不僅登上包含台灣25個國家及地區收視冠軍，更在南韓教育界掀起熱烈討論。如今劇中台灣演員也身分曝光，10日一名台灣女孩Rina發文自己正是《鐵拳教育》中的學生臨演，好幾幕畫面她都出現在角落中，雖然沒任何台詞，但有些清楚拍到正臉，讓她開心直呼：「OMG大家～我也是算上過Netflix第一名的人了」。
八卦山下嚴重事故！休旅車「猛撞牌樓翻覆」
昨（9日）晚間，彰化八卦山牌樓前發生翻車事故。一輛休旅車疑因雨天路面濕滑失控撞上牌樓立柱後翻覆，巨大撞擊聲驚動路過民眾，所幸車上人員僅受輕傷，未送醫治療。
北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中
台北市大安區樂業街今（9）日凌晨驚傳火警！一間在當地小有名氣的湯包店，清晨4時30分許突然竄出猛烈火勢，濃煙瞬間灌滿整棟大樓。當時一名25歲越南籍阮姓留學生正在店內備料，疑似發現火勢後急忙從側門逃生並大喊救命，但仍遭火焰灼傷及濃煙嗆傷，送醫後目前插管治療中，所幸尚無傷命危險。
還沒解渴？全台4水庫蓄水率跌破2成 這水庫竟0%見底了
近幾日梅雨鋒面發威，全台各地接連降下大雷雨，水利署表示，此波降雨預計可提供近2.5億噸水量，約1.3億噸水已入庫，讓原本水情吃緊的南部地區終於「解渴」。目前全台有9座水庫蓄水量未達40％，其中1座水庫蓄水量為0%，不過新竹寶山水庫蓄水量達100%。
粽子暗藏高鉀高磷危機 嘉基腎臟科醫師教你吃的健康安心過節
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】端午節即將到來，坊間部粽、南部粽、干貝粽、鮑魚粽已輪番上場，但對腎臟病患者而言，
年賺5百萬被動收入！56歲侯昌明消失螢光幕 半退休「驚人近況」曝光
56歲侯昌明和曾雅蘭婚後育有一雙兒女，一家四口家庭生活美滿，已半退休的侯昌明先前曾透露夫妻倆長年投資房產、股票跟基金，一年有500萬被動收入，兩個小孩在美國紐約求學4年估計燒3千萬。近期全家展開日本之旅，正當一家人在關西機場前往京都的電車上享受假期時，一場因搬運行李而起的異國偶遇，意外觸動了他的內心深處，讓他有感而發。蔡維歆
勝宏科技董座「電梯門」醜聞爆發 股市兩地市值單日跌逾932億
（記者洪承恩／綜合報導）全球高端印刷電路板龍頭勝宏科技日前爆發高層桃色風暴，公司董事長陳濤深陷婚外情醜聞，重創 […]
台積電漲不動？外資連5砍6.4萬張 老手點出3大原因「留意這類股」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股昨（9）日加權指數噴發1,201.66點，漲幅2.76%，以44,704.44點作收。證交所統計，8日外資賣超938.51億元，9日再度重手調節...
蔣萬安被酸沒料？她揭「1致命關鍵」：很沒存在感的市長
不少人認為台北市長蔣萬安「沒料」，甚至被批評法學知識差。對此，網紅陳沂表示，看了蔣萬安的學經歷、施政表現後，並不覺得他沒料，「只能說就是中規中矩沒什麼特色，說不出他的政績，但也想不到他犯了什麼錯」。
如何辨識台灣人？大阪妹曝「講這2個字」秒露餡 2.6萬人笑翻
台灣人出國旅遊時，常因講中文而被誤認為來自中國大陸，但究竟有沒有什麼方法能讓外國人快速分辨台灣人？一名在台灣工作的日本大阪女生分享，若聽到有人脫口而出「切西瓜」或是結帳時說「LINE Pay」，幾乎就能判斷對方來自台灣。影片曝光後掀起熱議，不少網友也紛紛分享自己心中的「台灣人辨識密碼」。
蔣萬安兒獲市長獎被酸 媒體人曝私下家教：大寶極有禮貌、超愛爸爸
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，並親自頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子倆在台上開心合照，互動相當溫馨。Threads卻有人出征質疑「為何市長兒子能拿市長獎」，掀起一波論戰。對此，媒體人羅旺哲發文力挺蔣得立，並分享他過去採訪的觀察，強調大寶是一個「非常有禮貌的小朋友」，而且非常愛爸爸。
郭忠祐拒拍吻戲惹怒導演！傳因肢體接觸障礙拒絕 連帶影響同劇女星
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導男星郭忠祐日前傳出與黃西田的女兒黃露瑤傳出戀情，但雙方並沒有坦承戀情。而如今正在拍攝8點檔的郭忠祐被傳出因為不願意拍...
人找到了！馬太鞍溪遭沖走工地主任「這地方」奇蹟生還
生活中心／李明融報導花蓮縣馬太鞍溪8日因豪雨導致溪水暴漲，上演了一場驚心動魄的生死大搜救！一名鄧姓工地主任在現場連人帶車遭山洪沖走失聯，搜救人員雖在下游尋獲他駕駛的吉普車，但車內卻空無一人。隨著入夜後山區再度降雨、溪水持續暴漲，搜救一度被迫暫停。正當眾人揪心之際，深夜9點多卻突然傳來奇蹟好消息，民眾聽見沙洲傳來微弱求救聲，警消隨即出動搭載熱顯像儀的無人機升空搜索，竟然發現他漂流數小時後，正躺在下游處的一塊「大石頭」上待援！面對如此驚人的求生欲，現場救援人員也忍不住直呼「真的太強了！」。