日本影后宮澤理惠夢幻同框陳珊妮 網喊：奇幻到像AI

日本影后宮澤理惠和台灣音樂女王陳珊妮共演NHK《火星女王》，劇中兩人分別飾演隸屬 ISDA（星際開發機構）、立場卻截然不同的管理者角色，近日宮澤理惠與菅田將暉、陳珊妮合照並分享於社群平台，三人同框立刻引爆粉絲討論，其中宮澤理惠與陳珊妮更一起手比愛心，讓網友笑稱：「奇幻到像 AI 生成！」也有台灣粉絲在社群分享：「陳珊妮老師的戲份根本超多，看得很過癮！」

宮澤理惠與陳珊妮更一起手比愛心。（圖／翻攝自宮澤理惠IG）

女主角 LILI-E1102 由台灣演員 林廷憶 擔綱演出，飾演自幼在火星長大的視障少女，她在劇中自然切換英、日語台詞，細膩內斂的表演層次獲得台灣觀眾和日本影評人一致讚賞，網友紛紛給予好評：「完全撐得起 NHK 百年大戲女主角的位置！」、「第一集就看得出來是怪物新人等級的架勢。」日本影評更說，「這無疑是一個高難度角色。然而，她時而綻放的燦爛笑容，以及順著臉頰滑落的清澈淚水，讓人不禁理解為何她會被選為《火星女王》的主演。」與她對戲的菅田將暉也公開讚賞：「林廷憶的聲音真的非常動人，不只是台詞的語調，還有透過音樂傳遞情感的方式，都讓人印象深刻。」

《火星女王》女主角林廷憶語言和演技能力備受稱讚。（圖／Hami Video提供）

菅田將暉近日受訪談到接演《火星女王》的契機，他特別提到劇中「聲音」的重要性，回憶與林廷憶的合作時表示：「林廷憶的聲音真的非常動人，不只是台詞的語調，還有我彈吉他時她跟著唱的聲音。透過音樂彼此理解，那段時間真的很快樂。」他也補充：「她其實看過很多日本作品，像我出演的《喜劇開場》她也看過，讓我驚訝作品能這樣跨越國界被傳遞，也讓我覺得被珍惜。」



《火星女王》最讓菅田將暉感到觸動的，其實是藏在科幻外殼之下的「超級遠距離戀愛」的愛情故事，他坦言：「LILI 在火星，白石蒼翔在地球，是超級遠距離戀愛。甚至在談愛之前，能夠活著、能夠互相傳遞訊息，本身就是奇蹟。」他強調：「兩人幾乎只能靠訊息聯絡，一則訊息要十幾分鐘才送達，再十幾分鐘才收到回覆，而且多半是語音資料，讓人很沒有實感。也正因如此，後續的情感發展才顯得格外浪漫。」

菅田將暉飾演林廷憶遠在地球的戀人，兩人只能靠語音傳遞彼此心意。（圖／Hami Video提供）

菅田將暉在《火星女王》飾演白石蒼翔，「他在穿著與喜好上，也不斷回頭挖掘過去，像是喜歡翻唱地球老歌的樂團，甚至還戴著有線耳機。」他認為自己和角色很有共鳴：「我覺得他是個很『怪咖』的人，但這點我其實很能理解，因為我自己也很喜歡古著。」他也表示：「我本來就對宇宙很有興趣，加上這種規模、這種世界觀的戲，就算是電影也不常見，實在沒有拒絕接演的理由。」其中最吸引他的是多語言、多文化交織的拍攝現場，「像主演的林廷憶，還有飾演重要角色的陳珊妮，能和來自不同文化、用不同語言交流的演員一起工作，真的非常難得。」



《火星女王》以人類移居火星百年後的未來為背景，描寫火星由星際開發機構 ISDA 高度統治，居民被要求返回地球，反抗勢力則主張留在火星、捍衛自主。林廷憶飾演的視障少女 LILI-E1102，自幼在火星長大，身為「火星居民地球返航計畫」執行者宮澤理惠的女兒，她意外捲入權力與信仰的衝突核心。第 2 集劇情急轉直下，LILI 被揭露其實是已故反叛軍重要人物的親生女兒，更與神秘能量來源「物體」產生難以解釋的連結，其存在，可能左右火星與地球的最終命運。《火星女王》最終回將於本週末28日迎來大結局，在Hami Video 全台首播。

