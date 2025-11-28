​日本影帝為戲剃頭「獻出真髮」！笑認了：有點冷 她談父女情感性落淚

記者王培驊／台北報導

永瀨正敏此次為了成功演出北齋的大師風範，除了努力在拍攝前苦練繪畫，在自己的外型上也下足苦工。（圖／天馬行空提供）

電影《浮世繪女兒》由曾拍攝電影《日日是好日》，以鏡頭細膩描繪茶道之美與女性心靈成長的導演大森立嗣執導，集結日本影帝影后級演員長澤雅美、永瀨正敏，共同演繹葛飾北齋、葛飾應為這對傳奇父女的人生故事。全片聚焦於這位被歷史忽略的女性繪師應為，描繪她如何以滿腔熱情燃燒生命，並透過畫筆留下光彩與美好。歷史上對於葛飾北齋去世後，葛飾應為的行蹤充滿謎團，對此，飾演應為的長澤雅美表示，「我相信在父親離世後，應為應該仍幸福地生活著，持續努力繪畫創作，即使北齋不在她身邊，她也不會迷失自我。」

長澤雅美感性表示，觀看北齋和阿榮的相處，也讓我想起了我的家人，意識到生活中那些微小的快樂。（圖／天馬行空提供）

長澤雅美也進一步分享對葛飾父女關係的感想，「我們總是可以從父母身上學到很多東西。即使我們並非有意學習或教導，但就是會在生活中潛移默化地相受到影響。」當被問及這部電影對她的意義時，她也感性表示，「應為很尊敬北齋，我對我的父母也有同樣的感覺，所以觀看北齋和阿榮的相處，也讓我想起了我的家人，意識到生活中那些微小的快樂。」

長澤雅美在父親離世後，仍持續努力繪畫創作，即使北齋不在她身邊，她也不會迷失自我。（圖／天馬行空提供）

至於應為的父親，一代傳奇繪畫大師葛飾北齋，則由資深影帝永瀨正敏飾演。永瀨正敏此次為了成功演出北齋的大師風範，除了努力在拍攝前苦練繪畫，在自己的外型上也下足苦工，由於電影的時間跨度很大，隨著年齡的增長，北齋在外型上也有許多改變。永瀨正敏在研究文獻中北齋的形象時，當下就決定頭髮的部分要用自己的真髮呈現。因此在飾演北齋晚年時期，他也真的剃掉了自己的頭髮，「剃完頭髮後我很快就適應了自己的新造型，但是確實有點冷呢！」

此外，他也在許多細節上下足苦工，例如北齋由於總是埋首顏料之中，指甲縫總是沾染了許多顏料，永瀨正敏也如實呈現了這個部分，手指總是五顏六色。對此他也笑稱，「北齋會用手下去調配顏料，考量他的個性，我想他應該不會經常洗手！」他坦言，現今讀到的許多關於北齋的故事大多是道聽塗說，不同研究者的解讀也各不相同，因此這次演出，唯一信奉的北齋形象，就是大森立嗣導演的劇本，全權依照劇本的指引，演繹北齋的傳奇人生。《浮世繪女兒》今日正式在台上映。

北齋的女兒阿榮，嫁給了一位畫師，因為忍不住批評了丈夫的畫作，被休妻的她兩袖清風回到父親身邊。是父女，也是師徒的兩人，開始在堆滿未完成畫作的破爛長屋中共同生活。看著北齋早也畫、晚也畫，激起她重拾畫筆，不僅換骨脫胎更青出於藍，承繼大師風範不負葛飾名望。人稱「畫狂」的北齋甚至說過「說到美人圖，我還比不上阿榮呢！」阿榮獲得北齋正式賜予「葛飾應為」之名，作為一名女性浮世繪畫師，活躍於以男性為主導的江戶時代。觀賞完電影《浮世繪女兒》，保留電影票根就可加抽獎活動，並有機會獲得 翡冷翠文創 提供之精美好禮一份。更多電影相關資訊請洽天馬行空粉絲團。

