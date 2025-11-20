日本影帝西島秀俊現身台北 與金馬影后桂綸鎂互誇

【緯來新聞網】日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂今（20）日攜手出席金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》在台首映記者會，兩人沿途互誇合作默契，被形容宛如「彼此的依靠」。桂綸鎂透露拍攝情緒最沉重的幾場戲時，西島曾拍肩鼓勵，像大樹般穩穩接住她；西島則盛讚桂綸鎂的情感厚度驚人，無論情緒多難，都能交出「完美表演」。

日本影帝西島秀俊、金馬影后桂綸鎂攜手出席金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》在台首映記者會。（圖／記者許方正攝）

《最親愛的陌生人》由台、日、美三方合作，故事描述西島與桂綸鎂飾演的夫妻因兒子遭綁架而走向關係崩解，壓抑已久的秘密也隨之浮現。導演真利子哲也與兩位主演今日一同亮相，他回憶後製期間曾在台灣長住，這次再訪特別有熟悉感，更笑稱最想去泡台灣溫泉。他也直言能被選為閉幕片感到榮幸，而西島今年更擔任金馬影展焦點影人，期待與台灣影迷、年輕導演交流，「在這裡能學到很多。」



在片中需扮演操偶師的桂綸鎂，這次挑戰全新領域，她透露僅用 10 天密集訓練，「木偶有的重達 3、5 公斤，第一天就要演出木偶戲，壓力超大。」她笑說因為專業老師建議「先去健身」，拍攝時她甚至能輕鬆扛起木偶。她形容角色失去木偶「像植物沒有水」，因此練習時常常沉浸在角色情緒裡。

導演真利子哲（中）也與兩位主演一同亮相，並分享後製期間曾在台灣長住。（圖／記者許方正攝）

談到兩人如何培養夫妻默契，西島坦言並未特別排練，「我們都在美國拍攝，只有聊聊角色，但看著她投入，我也會很自然跟著進入狀態。」真利子哲也則大讚兩人都是他多年景仰的演員，合作起來超乎想像地契合。桂綸鎂則笑稱自己休息時會去看偶戲汲取靈感，西島則趁空檔吃遍甜食，「這次來台也很期待吃甜點！」



《最親愛的陌生人》將於明年 1 月 16 日在台上映。

