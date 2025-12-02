日本律師聯合會參訪刑事警察局 促進臺日司法實務交流

MEITU 20251202 142010901

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】內政部警政署刑事警察局於12月1日上午接待日本律師聯合會團長前田裕司率13位律師及社團法人臺灣日本刑事法研究學會林裕順理事長等人參訪，透過現場導覽及座談，來訪貴賓了解我國司法警察偵查程序運作模式，親身見識刑事警察局頂尖的科學鑑識技術，以及運用AI大數據科學辦案之成效。整體活動進行順利，雙方互動熱絡，展現臺日司法實務長期交流的深厚基礎。

本次交流座談，還包含偵查實務人員與日本律師就偵查制度、被告人權保障、律師參與偵查程序等相關議題進行意見交換，涵蓋辯護人在場權與接見權的具體運作、科技偵查面臨的新挑戰及跨境犯罪的處理方式，討論內容切合實務。本次參訪日本律師代表深度肯定我國對司法人權之保障，竟然在日本無法進行的偵查中律師在場權，在臺灣已實施多年，並詢問是否會降低犯嫌說實話的意願，臺灣警方如何面對及司法付出的成本等務實問題，透過討論增進日方對我國警察實務的理解。另一方面，獲得日本法律制度與實務經驗的寶貴回饋，對強化臺日法律與司法合作具有正面意義。

刑事警察局表示，維護社會治安與保障人權向來是警察機關注重的核心價值，將持續致力於提升偵查品質，同時也堅守偵查程序之法定程序。本次交流展現刑事局科技辦案、偵查專業與人權法治之努力，彰顯臺日司法實務共同朝向公平、進步的司法持續努力邁進。