日本必買不是藥妝！內行人大推「這款戰利品」：半價能入手

生活中心／張予柔報導



不少台灣人去日本旅遊時，除了品嘗美食、逛景點，行李箱裡更少不了各式戰利品，其中3C與通訊周邊始終是熱門選項。近日就有網友在PTT發文詢問，準備前往日本旅遊，想知道是否有「值得入手、台灣少見或日本限定」的通訊周邊商品，引發不少網友熱烈討論，紛紛分享實際購買經驗與私藏清單。





日本必買不是藥妝！內行人大推「這1款戰利品」：可以半價就買到

有網友在網路上詢問「東京或大阪有日本值得買的通訊周邊商品嗎？」，引起網友熱議。（圖／翻攝自《PTT》）

原PO在PTT表示，自己即將前往大阪旅遊，行程中也可能短暫造訪東京，因而好奇「東京或大阪有日本值得買的通訊周邊商品嗎？」，不論是設計感、功能性或價格優勢，只要「在台灣少見或不容易買到」都能接受。貼文曝光後，立刻吸引眾多網友回應，有人直言「日本手機殼真的很多款，設計感很好」，也有人推薦平價生活品牌的配件，像是手機吊飾等，「價格不高、風格乾淨俐落，很有日本味」。

廣告 廣告

日本必買不是藥妝！內行人大推「這1款戰利品」：可以半價就買到

日本必逛清單被點名最多的是耳機，款式多、能試聽，價格還比台灣甜。（示意圖／翻攝畫面）

不過，討論中最多人一致推薦的，仍是各類耳機產品。不少網友分享，無論是真無線藍牙耳機、骨傳導耳機或品牌耳罩式耳機，日本不僅款式選擇多，實際售價也往往比台灣更有吸引力。有網友指出，「藍牙耳機算是必看項目，價差跟音質都很值得」、「大創真無線藍牙耳機才1000多日幣，壞掉也不可惜」，也有人提到在日本可以慢慢試聽、比較，「選項多又不趕時間，通常都會忍不住帶一副回來」、「耳機有的可以半價就買到」。





原文出處：日本必買不是藥妝！內行人大推「這1款戰利品」：可以半價就買到

更多民視新聞報導

黃士修嘲諷陳菊後附團購連結！網批：消費民主前輩

全球瘋搶白銀！臺銀「銀龍100公克」條塊遭搶購一空

「霸王級寒流」恐襲台？氣象專家曝最新預測

