日本志願單車騎士 3月7至15日環臺感謝

記者古可絜／臺北報導

今年適逢311東日本大地震屆滿15年，為感謝臺灣民眾當年的援助，日本知名作家一青妙、資深媒體人野嶋剛、日勝生加賀屋溫泉飯店董事德光重人等多位日籍友人發起「東日本大地震15週年自行車環臺感謝之旅」，號召日本志願單車騎士約35位，於3月7日至15日來臺展開自行車環島感謝之旅。

向臺灣人民援助311表誠摯謝意

日本志願單車隊伍預定3月7日從總統府出發，行經宜蘭、花蓮、臺東、屏東、高雄、嘉義、臺中、新竹等各地城鎮，騎行環繞臺灣全島，親身感受臺灣的風景與人文溫度，藉由長達9天900公里自行車環臺旅程，向伸出溫暖雙手援助311震災的臺灣人民表達誠摯的謝意。

配合環島行程，單車隊伍將於3月11日抵達高雄，當晚特別舉辦「感謝臺灣．日臺友好之夜」活動，除此次環島參與成員，也將邀請旅居臺灣各界友人共襄盛舉，共同見證臺日長年累積的深厚情誼，展現雙方民間友好交流的溫暖力量。

臺日深厚情誼具體展現

觀光署長陳玉秀表示，日本一直是臺灣在國際上最重要的朋友，這場環島之旅是臺日深厚情誼的具體展現，期待透過這次日本騎士環島旅程，讓更多日本民眾用15公里的速度認識臺灣在地美景與地方人情味，體驗單車環島的魅力與樂趣。

觀光署近年積極透過多元宣傳管道，向日本市場推廣臺灣16條多元自行車路線，依據不同地形與特色規劃主題式單車路網，全方位宣傳臺灣自行車旅遊的獨特魅力，期盼吸引更多海外遊客造訪臺灣體驗自行車旅遊，深入探索臺灣豐富自然景觀與在地文化。

日本志願單車隊伍預定3月7日從總統府出發，騎行環繞臺灣，向伸出溫暖雙手援助311震災的臺灣人民表達誠摯謝意。（記者古可絜攝）