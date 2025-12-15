日本快要沒熊貓了！上野動物園1月歸還2隻 日媒：「台灣有事」害的

上野動物園的熊貓。圖／X@上野動物園［公式］

據日本東京都政府官員透露，東京上野動物園的兩隻熊貓「曉曉」（雄性）、「蕾蕾」（雌性），將於明年1月下旬歸還給中國。曉曉、蕾蕾目前是日本僅有的兩隻熊貓，日本政府曾請求中國出借新的熊貓，但是日本媒體普遍認為希望相當渺茫，而造成日本不再有熊貓的原因，都是因為日本首相高市早苗11月初的那句「台灣有事，日本有事」。

根據日媒朝日新聞報導，曉曉和蕾蕾於2021年在上野動物園出生。她們是莉莉和欣欣的孩子，莉莉和欣欣於去年9月返回中國，她們的姊姊香香於2023年2月返回中國。

這個熊貓出借計畫，原本是中國和日本聯合開展的保育研究計畫的一部分，原訂曉曉、蕾蕾的歸還期限為2026年2月，但由於東京都政府與中國就具體歸還日期持續磋商，最終決定提前1個月歸還，東京都政府預計很快就會公佈歸還日期。

報導指出，東京都政府正在向中國要求出借新的熊貓，但外界普遍認為，在曉曉、蕾蕾回到中國之前，不太可能有新的熊貓抵達日本。中國近期一直有動作在回應高市早苗之前的那句「台灣有事，日本有事」，一名消息人士說：「在這種情況下，不可能借到新的熊貓」。

熊貓於1972年首次抵達日本，當時日中兩國關係正常化。迄今為止，已有超過30隻熊貓從中國租借或在日本出生。但今年6月，和歌山縣白濱市探險世界的4隻熊貓已返回中國，目前僅剩曉曉、蕾蕾留在日本。如果這曉曉、蕾蕾也返回中國，且沒有新的熊貓租借，那麼自1972年以來，日本將首次出現熊貓數量為零的情況。



