日本怒了！大陸限制稀土出口 乾脆自己挖

由於中國大陸限制對日本出口稀土等稀有礦產，日本決定自己派船出去挖。

中國大陸日前宣佈，將限制稀土出口到日本，日本政府決定採取「歷史性行動」，派出科研鑽探船「地球號」，前往太平洋偏遠的南鳥島海域，將嘗試在全球首見的6000公尺深海，進行稀土試驗開採，以擺脫對中方稀有礦產的依賴。（葉柏毅報導）

法新社報導，這次試驗航行之所以備受矚目，是因為目標海域蘊藏驚人礦產。南鳥島周邊的日本經濟海域，估計含有超過1600萬噸稀土，被評為全球第三大儲量。其中，用於電動車與手機強力磁鐵的關鍵元素「鏑」，估計藏量可供日本使用730年；而用於雷射的「釔」，更足夠使用780年。

日本內閣府專案主任石井正一表示，日本希望分散稀有礦產採購來源，避免過度依賴特定國家。而日本自主建立國內稀土生產流程，是可行的方法。

據瞭解，在如此深的海底，進行礦產開採試驗，是世界首例。英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）研究員上砂貴裕分析，如果日本能夠開採成功，將可確保關鍵產業的國內供應鏈，大幅降低對中國大陸的關鍵戰略資產依賴。這次試驗航行預計將持續到2月14日。