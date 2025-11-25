日本性感女神「戀物天使」機場突腹部大量出血！緊急送醫動手術

娛樂中心／綜合報導

日本性感女星栗田惠美擁有超過百萬粉絲（圖／翻攝自IG @kurita__emi）

日本性感女星栗田惠美（くりえみ）以甜美臉蛋與勾魂身材聞名，被粉絲封為「SNS戀物天使」。她去年因突發腹部大量出血而緊急開刀，一度被迫切除部分組織。經歷漫長療養後，她近日以全新姿態回歸，氣質與自信更勝以往，完美詮釋「蛻變重生」的女神傳奇。

栗田惠美甜美笑容被封為「SNS戀物天使」（圖／翻攝自IG @kurita__emi）

栗田惠美以超過 130 萬名粉絲追蹤的 IG 影響力橫掃日本與台灣，她甜中帶辣的形象讓人印象深刻。去年曾來台參加「TSE 台灣寫真博覽會」，穿著深V洋裝遊平溪小鎮掀起轟動，親和魅力圈粉無數。

栗田惠美搭機赴美途中突然腹部大量出血緊急手術（圖／翻攝自IG @kurita__emi）

栗田惠美事後坦言：「我身上有傷疤，覺得自己不再漂亮。」（圖／翻攝自IG @kurita__emi）

怎料不久後，卻在搭機赴美途中病發。當時腹部傷口劇烈出血、導致感染，必須緊急手術，她事後坦言：「我身上有傷疤，覺得自己不再漂亮。」一句話讓粉絲心疼不已，紛紛留言鼓勵她重拾信心。歷經一段時間休養與心境調整後，栗田惠美重新出發，近期在香港拍攝一組時尚寫真，展現宛如重生後的光彩。

栗田惠美在休養後復出拍攝寫真，反而更亮眼。（圖／翻攝自IG @kurita__emi）

畫面中，她身穿黑色蕾絲馬甲裙，靠在飯店落地窗前，優雅的曲線一覽無遺。鏡頭側拍捕捉到她前凸後翹的完美比例，S 型身材令人驚嘆。粉絲驚呼：「比以前更美、更有力量！」、「她不只是性感，更是勇敢的象徵。」許多人也讚她從病痛走出後展現的真實與堅韌，是最動人的蛻變。如今的栗田惠美，不僅恢復健康，更以嶄新自信的姿態重回聚光燈前，散發出屬於「戀物天使」的耀眼能量。

