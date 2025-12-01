日本怪妞團AG!台北開唱 愛上美食掀裙COS小籠包
日本超人氣團體「ATARASHII GAKKO!（AG! / 新しい学校のリーダーズ）」於11月30日晚間在Zepp New Taipei舉辦《THE MARCHING OF AG! TOUR IN TAIPEI》，這是她們第二次在台灣舉辦專場演唱會。帶來〈OTONABLUE〉、〈Omakase〉、〈WOO!GO!〉、〈Suki Lie〉等超過20首熱門歌曲，全場尖叫聲從開場延續到安可，展現了她們在台灣的超高人氣。
演出開場，四位成員Suzuka、Mizyu、Rin和Kanon身穿原創羽織帥氣登場，瞬間引爆現場歡呼。她們隨著和風與電音旋律勁歌熱舞，從〈Go Wild〉、〈Toryanse〉到〈Tokyo Calling〉、〈WOO!GO!〉，台下歌迷揮舞毛巾跟著節拍狂熱應援，現場氣氛持續高漲，成員們充滿爆發力的舞台魅力讓觀眾熱血沸騰。
在演出間隙，四位成員興奮分享來台後的美食體驗。她們透露上場前剛吃了滷肉飯，昨晚更品嚐了鮑魚小籠包、烏龍珍珠奶茶、空心菜和炒飯，逐一讚嘆「全部都超好吃！」。她們還特別提到「巧克力小籠包」，甚至吃了兩次，並大喊：「大家有吃過嗎？真的超有名！」逗笑台下歌迷。成員們更搞怪掀起裙襬，喊道：「我們是新學校的小籠包！」Suzuka還俏皮表示：「我的身體就是小籠包！」現場笑聲不斷。
演出後半段，四人換上黑色立領學生服造型，以更具震撼力的方式演唱串流神曲〈OTONABLUE〉。音樂響起，全場歌迷立刻跟著經典搖頭舞同步起跳，場面震撼成為當晚最難忘的畫面。隨後演唱〈Pineapple Kryptonite (Remix)〉、〈ARMSTRONG〉及〈Fly High〉等歌曲，也獲得全場熱烈應援。成員們在台上開心指向觀眾，喊道：「好愛大家的能量！」「你你你你你你們都是最讚的！」Suzuka更激動表示：「謝謝大家！在這裡的大家是最棒的！」讓現場氣氛再度飆升。
安可階段，她們帶來深受歌迷喜愛的〈GiriGiri〉與〈Quesera sera〉，全場合唱聲響徹場館，讓AG!四人感動不已。她們還開玩笑說原本很痛的腰現在不痛了，因為「大家給我們的多巴胺太多、太開心了」。在歌迷高喊「AG!」的聲浪中，成員們最後全力揮手鞠躬，以青春洋溢的方式為這場熱力十足的演出畫下完美句點。
ATARASHII GAKKO!自2015年出道以來，以獨特音樂風格、前衛動作及融合龐克、流行、饒舌與歌謠曲的多元曲風席捲全球。她們憑藉TikTok播放量超過33億次的洗腦神曲〈OTONABLUE〉登上國際舞台，從日本紅白歌合戰到美國Coachella音樂節壓軸演出，逐步在世界巡迴中展現「個性與自由」的魅力。這場台北演出再次彰顯她們的青春能量與無限潛力。
