日本怪象？物價高民間苦 卻景氣回暖談升息

日本年度漢字揭曉，創下歷年最慘熊害的「熊」成為今年代表字。從去年夏季開始的「令和米騷動」持續困擾消費者，「米」則以180票之差，獲選年度漢字第二名。做為日本主食的稻米，價格亂象至今仍未有效解決，導致新米滯銷、清酒產業受創。不過，最新公布的日銀短觀卻顯示企業信心回溫，可能支持日本銀行在本週五(12/18)的貨幣政策做出升息決定。

說到最能代表今年日本的漢字，肯定是這個字！

幼兒園老師：「不要啦，牠真的會進來！牠在敲門了！」

日本依照慣例票選年度漢字，「熊」毫無懸念高票獲選。第二名的「米」同樣在意料之中，與第一名甚至只差了180票。

2024年夏季發生的「令和米騷動」至今超過一年，日本米價依舊「高不可攀」。 農林水產省調查，最新稻米零售價格三週以來首次下降，實際上只不過便宜了零頭。一點都不親民的國民主食被消費者刻意遠離，以往人人搶買的新米，今年乏人問津到批發商都咋舌。

米穀批發商 樽井良：「沒印象有過這麼難賣的時候。很希望民眾能多多消費、盡量享用新米，多多支持整個產業。」

新米滿到倉庫外的這般罕見景象，困擾著各地批發商，明明應該是熱熱鬧鬧的年末繁忙期，這會兒冷清到老闆打算心一橫，圖個薄利多銷。

米穀批發商 岸浩一：「米價比設想的還高，最後變成消費者買不下手，我們認為售價本身相當有必要去接近消費者的購買能力。」

日本民間智庫準主任研究員 小前田大介：「年末年初這段期間，米價有可能會下降，因為很多企業必須結算財報，減少庫存的心理會驅動銷售決策。只不過短暫下調後，仍然會回到5公斤含稅4千日圓左右。」

學者解釋，政府為了解決起初的米荒問題，請求農家大範圍栽種，甚至暫停種植其他用途米，全力衝高食用米收成量。然而，「大漲價時代」無一不貴，原物料、物流等成本攤在眼前，從米農到批發商，再到零售，最後是消費者的價格轉嫁鏈形成。於是稻米充足卻價格過高，市場供大於求之下，不僅沒解決問題，更引發新的問題。

日本NHK電視台記者 宮本佳步：「好多巨大的發酵桶喔！」

清酒便是受波及的苦主之一。以往趕著年末出貨的酒造，不見雲霧繚繞的醉人美景，廠房空蕩蕩，酒桶更是乾乾淨淨。

酒造會社社長 田中博史：「酒米價格這20年來幾乎沒變過，現在貴成這樣簡直不敢相信，突然就翻倍耶！」

問題當然還是錢。酒米種植不易，身價本就高於食用米，而今年收成量少，價格比去年暴漲2倍以上，若再加上其他製造成本，一支酒沒漲個1千都算虧本。

酒造會社社長 田中博史：「真得會擔心賣太貴沒人要買啊。」

但是開門做生意，總不能不漲價也不做酒。栃木縣這間酒造著手研發新釀酒法，酒廠放棄昂貴的酒米，以防災食品的乾燥米為原料，免去洗米、蒸米等等的步驟，省下時間、提升效率，今年釀出的乾燥米清酒不但好喝也不算太貴。

酒造店社長 小嶋拓：「漲價讓品牌走高級路線也是一種方法，但是我們希望找出降低成本的方法，讓親民的日本酒一直陪伴民眾。」

雖然民間苦哈哈，但是最新公布的日銀短觀看似不擔憂。大型製造業信心指數為+15，連續第3季呈現改善，創4年來新高。大型非製造業信心為+34，持續持平，並且企業普遍顯示積極加薪姿態，外界認為，這樣的結果將有助日本銀行做出升息決定，而日銀將在本週五(12/19)公布最新貨幣政策。

