日本恐怖大雪已釀30死 新潟2週降雪量「333公分」

日本迎來致災級暴雪，日本海側尤其嚴重。（圖／photoAC）





日本迎來致災級暴雪，日本海側尤其嚴重，總務省消防廳統計，上月20日起截至今（3）日，因大雪而死的人數已有30人，預計7日至9日又會有一波大雪，提醒民眾在除雪時要注意安全，也要防範雪崩。

根據日本總務省消防廳災害對策本部統計，上月20日至今日上午6時，因大雪而死的人數已達30人，包含北海道3人、青森縣4人、岩手縣1人、秋田縣6人、山形縣2人、新潟縣12人、長野縣1人及島根縣1人；另有324人受傷，包含109重傷、215輕傷，其中傷情最為嚴重的是青森縣的98人，其次為新潟縣的93人。

廣告 廣告

據《讀賣新聞》報導，新增的死者為1名85歲山形女性，她於昨日下午3時25分左右，被鄰居發現跌落住家附近的水路，據悉當時她在進行除雪作業；另有1名為福井縣的7旬女性，她在家門前除雪時，被屋頂掉落的雪掩埋窒息死亡。

氣象廳指出，上月21日至今日上午9時，降雪量合計以新潟縣魚沼市守門的333公分最多，其次為同縣的十日町市317公分，福島縣只見町也有293公分，青森市中心部則有243公分。雖然今日冬季典型的氣壓分布型態稍微緩和，不過7日至9日又有增強趨勢，提醒遊日民眾要注意除雪及雪崩。

更多東森新聞報導

新！日本大雪釀27死！青森暴雪求自衛隊救災

2週27死！日本破紀錄大雪 這地災情最慘重

除雪遭埋！日本世紀大雪 兩周已18死、249傷

