日本恐捲入台海戰爭 高市藉「台灣有事」傳達捍衛國土決心

日本首相高市早苗11月初「台灣有事」發言實為展現捍衛日本領土的決心。（圖片來源/高市早苗Facebook)

日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）11月初一席「台灣有事」，日本也有事的發言招致中國政府反彈，並祭出諸多制裁措施，甚至要求她撤回發言，然而，從經濟和地緣政治的角度來看，台海戰爭將牽一髮動全身，日本國土和國民安全屆時會威脅，高市的警告確實有所依據。

《華爾街日報》(WSJ)分析指出，地緣政治上，台灣周圍環繞著多個交通要塞，南海和東海是全球大部分貿易貨物必經之道。中國若佔領台灣，意味著它將掌控此區域的戰略水域，達成其擴張勢力至太平洋的野心，並且在具有爭議的海洋和領土議題上掌控更多話語權。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）日本事務主席Robert Ward警告，假使台灣落入中國手中，整個亞洲的權利重心將明顯向中國傾斜。在當前在第一島鏈（由美國的三個盟友日本、台灣和菲律賓組成），中國似乎被美國所包圍，北京政府亟欲擺脫這種局面。

由此可見，倘若台海衝突發生，美日聯盟勢將無法置身事外，台灣需要美國的協助方能擊退來自於共軍的大規模的攻擊。然而，美國是否直接介入仍是個謎，因為華盛頓似乎仍希望以「戰略模糊」的態度讓中國摸不著頭緒。

日本領土緊鄰台灣，中國佔領台灣恐失去緩衝地帶

對日本而言，台日地理關係特殊，說明了高市早苗所說的「台灣有事，日本將面臨存亡危機」是有所依據。

日本西南方散佈著琉球群島，其中的與那島與台灣相距僅70哩（約113公里），與東京之間的距離卻長達1200哩（約1931公里）。如果中國發動戰爭，封鎖水域並包圍台灣，琉球群島部分島嶼將緊鄰戰區，甚至置身戰區之中。影響所及，不僅日本公民和領土安全受威脅，日本賴以維生的重要貿易航道也將受到威脅。

美國印太安全研究所 （Institute for Indo-Pacific Security）資深主任Yuki Tatsumi表示，中國假使佔領台灣，日本將不再擁有緩衝地帶，來自中國海軍的威脅將更直接和嚴峻。

日本加強軍備，因應台海緊張情勢

面對中國軍事近年快速崛起，在台海動作頻頻，日本加強安全防衛，特別在西南島嶼投入大量軍費，包括新建軍事基地、雷達設施、電子作戰能力和飛彈系統。

據悉，日本已經在琉球群島的多個島嶼上部署了射程125哩的12式增程型飛彈(Type 12 anti-ship Missile)，同時研發射程更遠的飛彈，在與那國則部署地對空飛彈。如果日本決定參與台海戰爭，這些軍備和日本正在製造，用於打擊更遠的飛彈，以及潛艇和軍艦料將發揮作用。

與此同時，日本和美國的合作更加緊密。日本擁有諸多戰略位置重要的美軍基地，沖繩島更是遍布著美軍的軍事設施和訓練區，位於該島的嘉手納空軍基地（Kadena Air Base）隨時駐紮著各種飛機，包括能夠擊沉航行在台灣海峽的中國艦船，以及在空中與中國軍機交戰所需的戰鬥機。

由於沖繩極為靠近中國，被視為最容易受到攻擊。北京政府已集結了強大的飛彈武庫，擁有迅速摧毀敵機的軍事能力，為了讓中國更難瞄準這些戰機，美國空軍在衝突中，會設法將其飛機分散部署至各個美軍基地，同時也會部署到更遠的地方，包括日本的軍事設施、民用或軍民兩用機場等。這意味著，如果日本政府默許，美國的空中行動可能會擴大日本的參與程度。

不過，日本是否加入台海戰爭、參戰程度如何以及在美國不介入的情況下，日本如何因應，仍將取決於一系列軍事、法律和政治因素。



