日本想拖美國下水？介文汲：高市早苗犯大忌

美國福斯新聞頻道主持人英格拉罕（Laura Ingraham）日前訪問美國總統川普時，展示一張日本首相高市早苗的圖片，內容指一旦台海發生涉及中國大陸軍艦與武力的緊急事態，可能構成日本的「存亡危機事態」。英格拉罕隨即問川普，中國大陸是否「不是我們的朋友」？

川普回應說，「我們許多盟友也不是朋友。我們的盟友在貿易上占我們的便宜，比中國大陸還多。」

對此，前大使介文汲16日在《中天辣晚報》直言，川普還是老江湖，頭腦很清楚，這時不會得罪大陸去支持日本。川普的算盤是美國自身的利益，此時美國跟中國大陸的關係遠重要於美國跟日本的關係，美國和中國大陸有許多重要事情要談。

介文汲強調，川普的國際觀是大國政治，日本是要聽命辦事的，日本要把台灣問題跟中國大陸叫板，有這個實力嗎？陳水扁當年被小布希罵，就是因為美國認為會被拉下水。美國認為是自己在掌握全局，不是小嘍囉告訴美國怎麼做。日本現在去惹事，高市早苗了很大的忌諱！

