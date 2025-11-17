日本愛子內親王出訪寮國 首次進行海外正式訪問

日本愛子內親王17日出訪寮國，參加日本與寮國建交70周年慶祝儀式，這也是愛子內親王首次正式出國訪問。

日本德仁天皇的獨生女愛子內親王，今（17）日將搭乘民航班機，飛往寮國，出席日本與寮國建交70週年慶祝儀式。在寮國參訪期間，愛子內親王將會見寮國國家主席「宋倫．西索李斯」，力圖增進日本與寮國雙方的友好親善關係。這也是愛子內親王首次到海外，展開正式訪問。

根據日本宮內廳發佈的出訪行程，愛子內親王將在17日晚間，抵達寮國首都永珍。正式活動將在18日舉行，除了拜訪寮國國家主席，並且會見寮國總理之外，愛子內親王還將出席由國家副主席主辦的晚宴。

此外，愛子內親王也將前往寮國北部古都「龍坡邦」，參觀國立博物館與名勝「光西瀑布」，並走訪由日本支援建成的兒童醫院。21日在會見當地日僑之後，啟程返國，預計22日早上，抵達成田機場。