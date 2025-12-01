日本愛子公主滿24歲 皇位繼承問題再掀討論

日本愛子公主24歲了，宮內廳1日總結內親王殿下的這一年，除了在日本紅十字會擔任約聘員工，皇室公務行程也是滿檔。

NHK記者報導，「在戰後屆滿80年的今年，愛子公主殿下陪同天皇、皇后兩陛下，前往沖繩、長崎以及東京都慰靈堂，為戰歿者致上慰靈之意，並與遺族以及負責傳承戰爭記憶的人士懇談。」

除了與父母同行，愛子單獨行程也不少，5月首次造訪能登半島地震災區、9月到新潟出席「防災推進國民大會」，之後更踏出國門。

NHK記者報導，「11月，殿下首次以皇族身分海外出訪寮國，參加歡迎晚宴等親善活動。」

配合公主生日，宮內廳1日公開愛子11月初在御所拍攝的影片，還介紹日皇一家8月收養了新成員三花貓「美海」。而跟毛孩玩耍日常，就是愛子最放鬆時刻，畢竟天皇繼位問題，隨著年紀，壓力倍增。

長崎原爆倖存者松尾節子說：「我一直希望愛子公主能即位，因為她各方面知識都很廣博。」

日本公司職員認為，「從新聞看她言談，她有可能成為天皇。」

目前天皇繼位僅限男性，愛子作為天皇獨生女，想成為下一任君主就必須修法，但國會反對勢力不小。

名古屋大學教授川西秀哉分析，「日本在經濟上無法與中國或南韓競爭，只能靠維持男性血脈繼承傳統來定位，雖然沒明講，但明顯就是男性優先，那是他們的理想社會。」

專家警告，日本皇室成員持續減少，如果不解除女天皇禁令，皇室最終可能後繼無人、走向消亡。

