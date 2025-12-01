日本愛子公主迎24歲生日 首度公開收養三花貓「美海」萌照

日皇德仁與雅子皇后的獨生女愛子內親王迎來24歲生日。（宮內廳提供）

今天（1日）是日皇德仁與皇后雅子獨生女愛子內親王的24歲生日。過去一年，她除了參與皇室公務與國內外訪問，也積極關注歷史與災區重建，今年隨父母造訪沖繩、長崎及寮國，表達對和平的敬意。宮內廳同時首度公開愛子與家中新成員8月時收養的三花貓「美海」的照片，展現天皇一家珍愛動物的日常。

日本天皇獨生女、愛子公主滿24歲，宮內廳表示，她過去一年除了積極參與皇室公務與社會活動，也與家人共同認養一隻被收容的三花貓「美海」。

廣告 廣告

愛子公主今年8月收養一隻三花貓，並把這名新成員命名為「美海」。（宮內廳提供）

愛子自去年從學習院大學畢業後，加入日本紅十字會青少年與志工課工作，同時增進對皇室公務的參與。今年適逢二戰結束80週年，愛子隨天皇夫婦訪問沖繩、長崎及東京都慰靈堂，表達對歷史、戰爭受害者及和平的敬意。

3月，她首度出席國宴，接待巴西總統魯拉，11月則首次出國正式訪問寮國，與當地政要會面，推動日寮友好交流。

此外，她也關注自然災害受災地區，今年5月前往石川縣、9月赴新潟縣視察災後重建情況。在家庭生活方面，天皇一家今年6月失去愛犬「由莉」，8月認養「美海」則成為家中新成員陪伴原有的9歲貓「七號」。

2016年透過動物醫院迎來的「七號」。（宮內廳提供）

宮內廳也向日本媒體公布「美海」的照片，並表示愛子與共同生活的小動物互動，是她內心得以放鬆的時刻。





更多《鏡新聞》報導

日本上皇后跌傷擬將愛子公主「調離C位」 反推高女天皇呼聲

21歲愛子公主衣Q神進化 淡粉色造型「3細節打造透明感」獲好評

初戀騎士現身？愛子公主與名門竹馬同遊 3位潛在駙馬背景超華麗