日本愛子公主首度正式出訪 燦笑飛寮國紀念建交70週年

日本愛子公主今天首度正式出訪。圖為她4月間在東京出席皇室春季園遊會。美聯社資料照片



日皇德仁與雅子皇后的獨生女愛子內親王（愛子公主）今天（11/17）啟程飛往寮國，將在當地訪問六天，並拜會寮國國家主席等政要。這是愛子首度正式出國訪問。

根據日媒發布的照片，今天上午11時許，愛子身穿灰藍色套裝現身東京羽田機場，滿面笑容展開前往寮國的訪問行程。

廣告 廣告

日本宮內廳表示，愛子將搭乘商業航班，經泰國轉機，於晚間抵達寮國首都永珍。

為紀念日本與寮國建交70週年，愛子明天（11/18）將拜會寮國國家主席宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith），隨後接受寮國國家副主席雅陶都（Pany Yathotou）設宴款待。

愛子還將參觀「COPE遊客中心」，該組織致力讓外界了解越戰遺留未爆彈與投擲物。她還將參觀已列入聯合國世界文化遺產的古城龍坡邦，也將造訪由日本非營利組織成立的兒童醫院。預計愛子將在22日返回日本。

這是日本皇室成員第五次正式訪問寮國。2012年，德仁天皇仍是皇太子時也曾到訪。

更多太報報導

中國外交部火力全開 X平台狂轟高市早苗「台灣有事」言論

日相「台灣有事」發言引爆北京不滿 外務省官員赴中重申立場不變

男子在東京揮五星旗反被酸爆 中國網友：日本安全又包容