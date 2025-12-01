日本愛子公主24歲了 認養貓「美海」卡哇伊照片首度曝光
日皇德仁與雅子皇后的獨生女愛子內親王（愛子公主）今日（12/1）迎來24歲生日，掌管皇室事務的宮內廳發布多張照片，天皇一家今年8月認養的貓咪「美海」照片更是首度曝光，不僅傳遞出珍愛動物的訊息，亦讓人們重新思索動物與人類之間的羈絆。
綜合日本媒體報導，宮內廳表示，愛子這一年來不僅首次參與宮中及公務活動，並在上月赴寮國6天，首度正式出國訪問。而今年正值二戰結束80週年，愛子亦隨天皇夫婦造訪沖繩與長崎，對於苦難與奮鬥的歷史，以及將和平的珍貴傳承予下一代並努力守護之，她由衷懷抱敬意。
宮內廳配合愛子生日，同日公開3張天皇一家飼養的兩隻貓咪照片，分別是今年8月新加入的「美海」，以及原有的「七號」，前者的照片更是首度對外公開。牠們都是被認養的流浪貓，照片則是由雅子皇后與愛子共同拍攝。
【天皇御一家の新しい家族】🐾
宮内庁は12/1、敬宮殿下の24歳のお誕生日にあわせ、天皇ご一家が飼われている猫の写真を公開。今年8月に新たに迎えた「美海（みみ）」と先住猫の「セブン」を写した3枚で、2匹とも保護猫🐈️
お写真は "皇后陛下と敬宮殿下が撮影" された📸☺️
https://t.co/F0pTGrlre1 pic.twitter.com/Ouxzg43RmY
— 琥珀糖 (@wC54wHZg9M62329) November 30, 2025
宮內廳表示，天皇一家從2009年開始認養流浪狗「由莉」，隔年在位於東京港區的赤坂御用地住所認養流浪貓母女「人間」與「咪咪」，2016年更透過動物醫院迎來「七號」的加入。天皇一家將牠們視同家人般疼愛，在天皇夫婦出訪時也能看見牠們的身影。
「人間」於2016年5月離世，「咪咪」在去年8月過世，「由莉」則於今年6月辭世。據悉天皇一家因為擔心「七號」獨居恐感寂寞，在今年8月透過動物醫院迎來4.5月大的幼貓，經全家討論後，決定為其取名為「美海」。目前天皇一家還飼養烏龜。
神戶學院大學社會學者鈴木洋仁指出，這次公開照片對天皇一家尤其是對愛子而言，想必具有深遠意義，而這不僅是傳遞珍愛流浪貓的訊息，更在於讓人們思索動物與人類之間的羈絆，這類資訊的共享實屬重要。
