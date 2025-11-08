日本愛用免治馬桶？女主播嫌噁心 肛門醫揭「潰爛隱憂」：我自己也不用

生活中心／程正邦報導

日本公廁幾乎都是免治馬桶，馬桶坐墊還會加溫，乾淨又舒服。（示意圖）

免治馬桶已是現代化廁所的標準配備，尤其在日本幾乎普及到隨處可見。然而，日本仍有部分民眾對其衛生問題抱持疑慮。日前，朝日電視新聞女主播田中萌在節目中公開表示自己不喜歡使用免治馬桶，理由是擔心「噴嘴的衛生問題」，此言論隨即在網路上引發一場關於「用與不用」的激烈論戰。

朝日電視台女主播田中萌在節目中坦言，自己「不使用」免治馬桶座的洗淨功能，被網友嘲諷「沾便便的主播」。(圖/翻攝X@ishi_river26)

女主播曝「噴嘴有點噁心」掀論戰 IG湧入惡意私訊

據日媒《Flash》報導，田中萌在10月26日播出的《ABEMA的新聞秀》中透露，她因為在今年6月8日的節目中提到「不會用免治馬桶，因為覺得噴嘴的部分有點噁心」，而在社群媒體上遭受到大量惡意留言和私訊騷擾。

廣告 廣告

田中萌無奈地表示，她的Instagram湧入了許多私訊，內容包括：「太震驚了」、「竟然有沾到便便的主播」之類的惡意揣測，她本人不得不強調：「我真的沒有（沾到便便）！」顯示出這個生活議題已超乎想像地敏感。

醫生也警告阿諾用免治馬桶要注意，小心感染。（圖／翻攝自YouTube）

用 vs. 不用？支持者強調方便、反對派質疑消毒

節目中，主持人和來賓也自然分成兩派支持者，展開熱烈討論：主持人千原Junior認為，使用免治馬桶已是理所當然的事，「我完全信任它。」喜劇演員鈴木拓與前眾議員宮崎謙介也提到，如果只用紙擦，反而會擔心清潔不徹底，強調免治馬桶的方便性與高科技設計，包括經過設計調整的噴嘴角度。

「不用派」的支持者主要來自對衛生清潔的疑慮，認為很難完全信任噴嘴的消毒情況，尤其針對公共廁所，他們不僅不信任噴嘴，甚至連馬桶座都不願意坐，傾向使用傳統方式或自備消毒用品。

醫生提醒，免治馬桶清洗水壓太強，恐造成肛門發炎感染。（圖／翻攝自pixabay）

肛門科醫師現身說法：力道太強恐致「直腸黏膜潰爛」

為終結這場論戰，該節目特別邀請了一名女性肛門內科醫師現身說法。該醫師驚人地表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用上的重要隱憂。

廣告 廣告

醫師指出，免治馬桶的清潔噴嘴是直接作用在肛門上，若水壓太強， 過大的力道可能會刺激直腸黏膜，導致黏膜受損，進而引發潰爛或發炎等問題。

至於沖洗範圍不對，若僅是清洗外部皮膚，則問題不大，但許多人會誤以為水壓越強、清潔越乾淨。她建議，若民眾仍習慣且喜歡使用免治馬桶，務必將水壓設定在「弱」的狀態，避免過度刺激與傷害脆弱的肛門組織。

更多三立新聞網報導

竹市棒球場無望明年職棒 味全龍「擬解約」止血...市府回應了

液體黃金！杜拜咖啡一杯「飆破3萬」 Nido 7 Geisha 刷新世界紀錄

震撼影像曝光！UFO盤旋墨西哥魔鬼火山口 專家：「跨維度大門」開啟

雅加達校園清真寺恐攻！禮拜中連環爆炸釀55傷 兇嫌竟是17歲「高中生」

