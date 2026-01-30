日本愛知縣三井 Outlet Park 岡崎開幕 180家品牌打造愛知購物新地標
【互傳媒／記者 蘇彩娥／綜合 報導】日本愛知縣岡崎市迎來全新觀光亮點。愛知縣內規模最大的暢貨購物中心「三井 Outlet Park 岡崎」已於2025年11月4日盛大開幕，結合大型購物空間、豐富餐飲選擇與體驗型公園設計，自開幕以來即成為備受矚目的旅遊新地標。
▲日本愛知縣三井 Outlet Park 岡崎開幕，180家品牌打造愛知購物新地標。
「三井 Outlet Park 岡崎」整體規模居愛知縣之冠，園區內共進駐180家店舖，品牌類型涵蓋時尚服飾、戶外運動、生活雜貨、家具與室內裝飾等多元領域。其中包含32家首次進駐日本市場、35家首次於中京圈展店的品牌，為消費者與旅客帶來高度新鮮感與豐富的購物選擇，也吸引不少來自海外的關注目光。
▲日本愛知縣三井 Outlet Park 岡崎開幕，180家品牌打造愛知購物新地標。
餐飲規模同樣是一大亮點，館內設有多達45家餐飲店鋪，包括美食廣場、特色餐廳與咖啡店等，堪稱日本國內最大規模之一的Outlet美食聚集地。餐飲內容融入岡崎在地特色，推出使用「八丁味噌」入菜的限定料理，並網羅人氣拉麵名店、在地日式點心老舖、中華料理、麵包店及多樣化肉類與丼飯料理，讓旅客能在同一座暢貨中心內同時滿足購物與美食需求。
▲日本愛知縣三井 Outlet Park 岡崎開幕，180家品牌打造愛知購物新地標。
購物中心東側另規劃體驗型公園區域「OKAZAKI MARKET」，佔地約4,200平方公尺，由23家店鋪與綠地廣場組成。該區域強調「停留體驗」，設有散步空間、拍照景點、休憩座椅、遛狗場及兒童遊樂設施，傍晚時分更搭配燈光與水景演出「MAGIC HOUR」，營造輕鬆悠閒的休憩氛圍，使購物不再只是消費行程，更成為可長時間停留的休閒據點。
在接待國際旅客方面，「三井 Outlet Park 岡崎」也做足準備，館內設有多國語言標示、服務櫃台及免稅（TAX FREE）服務，並規劃約5,000個停車位，可同時因應自由行旅客與團體旅遊需求。交通動線便利，從名鐵「本宿」站步行即可抵達，鄰近高速公路交流道，無論自名古屋市區或中部國際機場前來皆相當順暢，十分適合納入名古屋或岡崎周邊旅遊行程。
此外，Outlet亦可與岡崎城、八丁味噌之鄉等岡崎市內歷史文化景點串聯，或延伸前往鄰近的西尾市抹茶博物館、蒲郡市橘子公園、豐川市豐川稻荷等人氣景點，再結合三河灣沿線的溫泉資源，打造兼具「觀光、購物與溫泉」的一站式旅遊路線。
隨著「三井 Outlet Park 岡崎」正式啟用，不僅為岡崎市注入新的觀光動能，也進一步強化愛知縣在中部地區的旅遊吸引力。無論是購物愛好者、親子家庭或海外旅客，都能在此找到屬於自己的旅行節奏，預期將成為未來造訪愛知不可錯過的新興景點。
