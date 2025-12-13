日本戀綜《不良一族尋愛記》話題炸裂！11人暴走族展開戀愛實境秀 荒謬校規引爆熱議

《不良一族尋愛記》。（翻攝Netflix）

日本戀綜又開發出神奇新賽道，一部由暴走族參與的《不良一族尋愛記》，剛在Netflix首播四集，就在X推特引爆超強話題，而且裡頭的11位男女混混，在預告中還一言不合就開打，那種「中二」和爆笑，好像在看古早年代的志村健短劇！

甚至為了維持現場秩序，更出現戀綜史上首度有警衛不時衝出來的場面，到底這些不良男女，真能在節目中找到真愛嗎？讓我們繼續看下去。

超奇葩校規令人哭笑不得

《不良一族尋愛記》（Badly in Love）講述11 位曾是社會邊緣人的暴走族男女，其中不乏前暴走族總長、前黑道成員、少年院出身者等特殊背景的參與者，他們齊聚在深山中的「羅武上等學園」，開啟為期14天的集體生活。

在這裡，他們會以最認真的姿態相處，在日常的爭執拌嘴與懵懂愛戀中，展開最真誠的靈魂碰撞。從入住學園的第一天起，到最終日畢業典禮、向心愛之人告白的瞬間，將上演一場前所未見、充滿未知的戀愛實境秀。

而且這間學園的校規超奇葩，只要任何人違反，一律立即退學處分，如下：

一、暴力禁止

二、器物破損禁止

三、勒索禁止

四、直到最後一天「告白禁止」

四個規定簡直令人哭笑不得，但也別小看這些混混，他們在節目中真有敞開心扉，坦承自己的犯罪史、不堪來歷、苦難艱辛和不加掩飾的情緒，甚至在任務前展現脆弱一面也無所謂，叫人感受到他們的真性情。

每一集還會出現許多衝突任務，如爭奪物資、告白競爭等等，讓大家更期待最終集、第10集「畢業典禮告白」時，會是什麼場面？

再不良也要戀愛。（翻攝Netflix）

製作人也是不良少女出身

據了解，《不良一族尋愛記》的製作人惠，自己以前也是不良少女出身，因此很懂得去哪裡找真正的混混。

不過她也強調，這些一般人眼裡的「另類群體」，其實也熱愛朋友和家鄉，也願意為所愛之人冒險一切，是真正炙熱純愛的人，這個節目將打破大家的刻板印象，讓觀眾看見「不良」標籤背後的人性與成長。

而且看過前四集的人可以發現，他們一邊喊打喊殺，另一邊人生規劃也很清晰，都知道自己未來的從業方向，挺顛覆大家想像的。

跟韓國戀綜一樣，在觀察室也有男女主持人不停吐槽和講評，包括製作人惠也是其中一位。

製作人惠也在觀察室中。（翻攝Netflix）

不良男生組6名成員

不良男生組成員有原暴走族總長、酒吧經營者、饒舌歌手、牛郎、格鬥選手等，如下：

塚原舜哉（30歲）／歌舞表演俱樂部經理

又名「Tsu-chan」，最高學歷止步於少年院，前暴走族總長（摩托車幫派頭目），特別重視女生的臉，也是公認的「浪漫主義者」。

佐藤匠海（22歲）／建築業

又稱「Milk」，川崎地區的前暴走族總長，在戀愛裡格外專一，是典型的「一往情深撒嬌男」，一旦他墜入愛河，就會變成一個忠誠而又被寵壞的孩子。

津田祥（24歲）／盆景業務

又稱「漁具」，曾是夜店的最強保鑣，身材高大魁梧，但內心藏著細膩柔軟的一面，為人非常體貼，只要一看中目標就會發動猛烈攻勢。

櫻井二世（27歲）／夜店經理

又名「二精」，過去靠打架度日，後來因母親的淚水洗心革面轉型成拳擊手，自信宣稱很受女孩歡迎，最終所有女生都會愛上他。

西澤偉（30歲）／饒舌歌手

又名「Yanbo」，大學中途退學的前知識份子黑道，為了家人改邪歸正，在感情路上向來直白坦率，表達也十分直接。

七星天星（25歲）／主持人

又稱「Tenten」，雖然外表英俊清爽，但卻自稱「做過各種各樣的壞事」，還有100%的告白成功率，「被人愛慕的天賦」是與生俱來的。

不良男女尋找真愛。（翻攝Netflix）

不良女生組5名成員

不良女生組成員有癡迷暴走族者、武鬥派辣妹、模特兒、畫家、舞者等等，如下：

乙葉（22歲）／職業學校學生，夜總會工作人員

又名「Otosan」，滿身刺青的她直言「愛上了就會追到地獄、絕不放手」，是個一心渴望被愛的執著姑娘，還透露自己差點被人口販子賣到國外。

友莉亞（25歲）／畫家兼才女

又名「Baby」，出身貧寒在孤兒院長大，坎坷的成長經歷，讓她練了空手道磨煉心志，可內心深處其實「很渴望被寵愛」，希望談一場認真關係的戀愛。

光（21歲）／酒吧從業者和地下武術家

又名「Tekarin」，曾因向前輩報復而從高中輟學，講話自帶捲舌口音，反差是她格外喜歡小孩子，對自己選擇的男生特別有信心。

綺麗（23歲）／模特兒兼化妝師

又名「Kii-chan」，自認是亮眼辣妹，也曾是武鬥派成員，常年與木刀為伴，性格重情重義且心地善良，但討厭的人一定要打到他倒下為止。

AMO（27歲）／表演舞者

曾被50個男人告白的前暴走族，坦言自己是癡迷暴走族的女孩，豪言「要讓所有人都愛上我」，相當有自信。

預告不停出現打架、怒吼場面

其實不只預告，看《不良一族尋愛記》前四集就會發現，裡頭的戀綜成員居然動不動就開打、怒吼，光是第一集就分別有六個人已經吵過一輪，相當熱血。

女生也是一副非要你死我活的可怕模樣，有一幕甚至是太妹不爽被水潑到，直接拿冰塊直接砸向另一個太妹，活生生應驗了預告開頭那一句「一旦陷入愛情，壞女人願意跟著走入地獄，壞男人願意踏入戰場」！

但莫名地又有一種感覺，大家相處14天之後，幾個哥兒們就會結拜成兄弟，幾個女生都會惺惺相惜了，結論就是《不良一族尋愛記》猶如「一場熱血運動綜藝，披上戀綜的皮」，勁爆又有趣，難怪許多觀眾看到停不下來。

《不良一族尋愛記》預告片：

