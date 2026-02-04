日本成人頒獎典禮首度來台舉辦 近40位大咖女優來台

「ADULTOPIA大人國」即將於3月27日至29日於桃園會展中心舉辦。（圖／ADULTOPIA大人國提供）





「ADULTOPIA大人國」即將於3月27日至29日於桃園會展中心舉辦。活動為期三天，活動涵蓋首度在台舉辦的「日本成人頒獎典禮」，邀請近40位日本成人片女優來台參與，像是最強黑肉女王「AIKA」、SOD國民的偶像組合成員「大槻響」之外，包含已經引退的高橋翔子、榮川乃亞、天使萌、未歩奈奈、水川菫，以及即將引退的夏目響、南條彩、橘瑪麗等也都將來台共襄盛舉。

ADULTOPIA大人國已公布多位女優名單，包括戀渕桃奈、AIKA、五条戀、大槻響、吉根柚莉愛、辻井穗乃果、百永紗里奈、夏目響、有栖舞衣、乃木螢、稻森美優、沖宮那美、南條彩、由良加奈、柏木小夏、天宮花南、花狩舞、二葉惠麻、榮川乃亞、冬愛琴音、月島櫻，以及天使萌、未歩奈奈、安位薫、森彩美、夏目玲香、橘瑪麗、沙月惠奈、逢見梨花、美之嶋惠理、水川菫、高橋翔子、白峰美羽、紫堂留衣、栗山莉緒、唯井真尋、一宮瑠衣、鈴木真夕等人。

多位日本成人片女優也都將參與開幕活動、粉絲互動企劃等，其中，將於今年夏天正式引退的「夏目響」、「橘瑪麗」以及去年剛宣布引退仍話題不對的「天使萌」、「未歩奈奈」等，更將在ADULTOPIA大人國展會當週舉辦畢業紀念活動。



