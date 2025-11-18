日本成功測試超高速滑翔彈部署 「Block I」明年服役部署北海道、九洲

日本自衛隊成功測試部署開發中的高超音速導彈系統「超高速滑翔彈」（HVGP）。 圖：翻攝日本防衛省防衛裝備廳（ATLA）

[Newtalk新聞] 《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，日本自衛隊成功測試部署開發中的高超音速導彈系統「超高速滑翔彈」（Hyper Velocity Gliding Projectile，HVGP），以防禦日本周邊島嶼免受他國軍艦及基地威脅。該系統由日本防衛省下防衛裝備廳（ATLA）主導研製，測試部署項目包括模擬裝載及發射演練，海上自衛隊艦艇與航空自衛隊運輸機都參與測試，結果符合預期。該導彈最大射程3000公里，預計Block I型號將於明年投入現役，強化日本西南部島鏈防禦。

廣告 廣告

日本首次在國內進行相關測試，測試重點包括將HVGP發射器裝載至日本海自衛隊艦艇及空自衛隊C-2運輸機，並模擬發射、重新裝填及寒冷環境操作程序。每座發射器可攜帶兩枚導彈，具備類似彈道導彈的滑翔攻擊特性，能有效打擊敵方艦艇及基地。參與單位涵蓋陸海空自衛隊，未來將配備陸自衛隊兩個營級單位，分別部署於北海道的北部防線及九州的南部要衝，以因應北方及南方潛在威脅。

HVGP發射器裝載至日本海自衛隊艦艇及空自衛隊C-2運輸機。 圖：翻攝日本防衛省防衛裝備廳（ATLA）

戰略專家指出，新HVGP系統將在日本多層防禦架構中扮演關鍵角色，尤其針對靠近台灣的脆弱島嶼，如距離台灣僅111公里的與那國島。專家分析：HVGP不僅強化島嶼防禦，還具備攻擊敵方基地的潛力，可能被視為升級性武器。日本需考量如何融入整體嚇阻策略，以維持危機穩定。

日本高超音速導彈開發自2018年啟動，首批測試於去年在美國加州進行，今年3月美國批准2億美元援助，包括測試場地及設備支持。日本同時推進多項長程火力採購，如戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）、聯合打擊飛彈（Joint Strike Missile，JSM）及12式SSM改進型反艦飛彈，以填補第一島鏈瓶頸。近期，日本海自衛隊金剛級（Kongo-class）驅逐艦「鳥海號（JS Chokai DDG-176）」抵達聖地牙哥接受整合戰斧巡弋飛彈的改裝工程。

此外，因應區域緊張局勢升溫，憂心中國及北韓威脅外溢西南島嶼，日本在與那國島設專屬地對地導彈基地，象徵東京積極轉向「反擊能力」建構，與美國同盟深化合作，共同應對印太安全挑戰。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

楊宏基觀點》錯把馮京當馬涼！抓不到重點的「政治膝反射」與隨之起舞的「不懂裝懂」

楊宏基觀點》2023火箭軍案餘燼未熄！反腐「同心圓」延燒進校園 還有下一步…