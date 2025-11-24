近期網路上反覆流傳一張將日本分為中、美、英、蘇四區佔領的地圖，並聲稱依據1945年《波茲坦公告》，中國或蘇聯在戰後理論上享有駐日權限。這類圖像常被誤認為盟軍既定安排，甚至被延伸為「戰勝國至今仍可干預日本」的論點。然而，這些看法多屬誤解。

一、《波茲坦公告》不是條約，也沒有規定分區佔領日本。首要需先釐清，《波茲坦公告》並非國際條約，而是美國、英國與中華民國針對日本投降所發布的政策性宣言。其要求內容包含解除軍備、民主化、戰犯法辦及日本領土範圍（第8點），全文並未提及分區佔領、駐軍權限、各國治理區劃，或戰勝國在日本領土的永久權利等相關條款。

二、網路常見的分區佔領地圖，其實是未被採用的美國內部討論稿。1945年，美國內部確曾討論仿德國模式分區佔領日本，構想由美、英、中、蘇分別負責不同島嶼。然而，此方案從未被盟軍正式採納，也未寫入任何國際文件。

三、1951《舊金山和約》：正式終結盟軍佔領，也是界定日本地位的唯一法律基礎。真正決定日本戰後地位的是1951年《舊金山和約》。該條約結束戰爭狀態，讓日本於1952年恢復主權，盟軍佔領權完全終止，且條文中未賦予任何戰勝國永久駐軍權。其中，第1條終止日本戰爭狀態，第2條規範領土放棄，第 6條與第23條則處理戰後佔領與條約生效基礎。

值得注意的是，中華民國與蘇聯均未參與簽署，中華人民共和國亦未受邀。

四、今日日本唯一合法的駐軍：美國，是基於美日雙邊條約，而非《波茲坦公告》。因此，中國（不論台北或北京）、俄羅斯、英法等國均無權駐軍日本，美國是唯一合法駐軍國家，且純粹基於現代條約而非戰勝國權力。

五、北方四島爭端：不是同盟國駐軍特權，而是無終戰條約的例外狀況。蘇聯（即俄羅斯）控制北方四島（南千島群島）其原因在於，在《舊金山和約》中，四島並未被確認為日本本土領土，同時日蘇雙方也未在1951年達成主和條約，使蘇聯以軍事佔領取得的既成事實持續至今。該和約雖要求日本放棄千島群島，但未指明最終主權受讓方，而蘇聯又並非簽署國，致使其占領缺乏完整的條約合法性。換言之，這是未完成的終戰安排遺留的搖擺地帶，而非戰勝國的特權。

六、同盟國無權駐日本原因來自三個法律斷點。其一，佔領體系為美軍單一指揮，而非多國共治。其二，《舊金山和約》生效後，日本恢復主權，戰勝國的軍事權終止，駐軍權不再有國際法基礎。其三，1952年後，日本僅與美國締結軍事同盟條約，其餘同盟國未獲授權。

因此，除了美國，世界上沒有任何文件賦予同盟國駐軍日本的合法性。這三個斷點至今未變，儘管全球危機加劇，如 G20 呼籲和平解決爭端，但同盟國的軍事權利框架依然維持原狀。

綜上所述，歷史秩序基礎從不建立在臆測，而是建立在條約、文本與可驗證的事實之上。（作者為亞太安全與戰略研究人員）