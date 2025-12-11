日本戰機遭中國戰機雷達照射 美日台三方回應曝光

[FTNN新聞網]吳家豪／台北報導

中國戰機傳出在上周在演訓時以雷達照射日本軍機，引發各界震驚，美國國務院發言人近日直言，中國的行為不利於區域和平穩定，外交部昨(12/11)也表示，針對中國在鄰國周邊及台海進行各種型態的軍事騷擾，升高區域緊張情勢的惡意舉措，予以譴責。

外交部長林佳龍，資料照

日本首相高市早苗日前一席「台灣有事論」，引發中日雙方關係惡化，此事引發中國駐大阪總領事薛劍提出「斬首論」，後續中國也宣布在黃海實彈演訓等一連串措施。上周更傳出中國戰機以射控雷達鎖定日本自衛隊戰機，此舉被認為具威脅性，因可能迫使被瞄準的戰機採規避飛行，日本也表態譴責。

外交部昨晚發布新聞稿表示，當前國際社會的高度共識是維持台海與印太區域的自由、安全與和平穩定，但令人遺憾的是，近期中國單邊的軍事挑釁與施壓作為，不但威脅台灣的民主自由與區域和平穩定現狀，更對整體印太區域帶來動盪不安。

外交部表態，對於中國近期相關冒進作為予以譴責，同時呼籲中方展現大國風範與責任，立即停止各種無端的軍事挑釁，尊重區域國家及國際秩序。

外交部說明，台灣作為國際社會與印太地區負責任的成員，為維護自身安全以及台海和平穩定，我國會堅定維持台海現狀，並提升自我防衛力量與韌性，和區域民主國家共同致力維護區域的和平穩定與繁榮發展。同時，面對外在威脅挑戰，政府會持續與所有理念相近國家協力合作，捍衛民主，並有信心、有能力與國人共同守護台灣的民主自由與安全。

