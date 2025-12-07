日本戰機遭中國雷達照射！高市早苗強勢回應

▲日本首相高市早苗。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中日關係近來高度緊張，日本防衛省今（7日）凌晨臨時召開記者會，抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。日本首相高市早苗對此表示「深感遺憾」，已經向中方提出強烈抗議，並將冷靜果斷做出回應。

據NHK報導，日本首相高市早苗今下午在石川縣受訪時表示，「這種雷達照射行為十分危險，超出了安全飛行所需的範圍。發生此類事件令人極其遺憾。我們已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求中方防止此類事件再次發生。」

高市早苗也說，「我們將冷靜果斷地做出回應。我們將密切監視中國軍隊在我國周邊水域和空域的活動，並將採取一切可能的措施，確保我們的監視和監控活動順利進行。」

日本防衛省今日凌晨表示，6日下午，數架日本航空自衛隊的F-15戰鬥機在沖繩島東南的國際水域上空被中國殲-15戰鬥機的雷達照射到。由於雷達在沒有任何自衛隊飛機靠近的情況下反覆長時間照射該機，因此被認定為危險行為。防衛省正在仔細分析開啟雷達照射是由中國政府或現場部隊做出的決定。

另外，日本和中國政府開通了一條熱線，允許兩國國防當局直接溝通，以防止自衛隊和中國軍隊之間發生意外衝突。防衛省尚未透露6日雷達照射事件中是否使用了熱線電話。

中國解放軍海軍新聞發言人王學猛今日稍早回應，反批日方抵近中國海軍訓練區域，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全。日方有關炒作與事實完全不符，我們嚴正要求日方立即停止污蔑抹黑。

