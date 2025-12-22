日本戶籍可寫台灣了！「台灣女婿」瀧波宏文揭內幕

瀧波宏文表示，當時跟妻子結婚時，妻子的國籍被登記為「中國」。圖／翻攝自瀧波宏文臉書

過去台灣人在日本辦理結婚登記時，在配偶國籍上台灣人將會被標記成「中國」、「中國台灣省」而非「台灣」。但這項規定在今年5月開始改革，經過「台灣女婿」前農林水產副大臣、參議員瀧波宏文的推動，今年5月上路的修正後戶籍法，讓台灣出身者結婚時，可以實際填寫台灣。

日本前農林水產副大臣、參議員「台灣女婿」瀧波宏文21日在李登輝之友會發表專題演講，他指出在2002年跟台灣籍妻子結婚時，發現妻子的國籍被登記為「中國」。當時他向市公所反映，卻被回應「這是國家的問題」，這次經驗令他感到相當難受，他因此意識到戶籍的問題。

瀧波宏文在日華議員懇談會擔任「戶籍問題」專案小組負責人，而他早年在法務省行社局就職的經驗，讓他掌握法務省內部的決策結構、關鍵人物，為他日後推動改革提供實質性的幫助，跟法務省討論過後，團隊確定了可行策略。

瀧波宏文表示，當時戶籍法正好進行重大修正，新增「讀音」登錄；相關人士認為，若能將「台灣表記」納入這次修正的措施中，就能降低政治阻力、外界干擾，相較於修法，更適合以「法務省省令」處理，以免引發不必要爭議。

在方向確立後，瀧波宏文拜訪時任法務大臣、現任官房長官木原稔，及多位法務省時期的同事，在交換意見後作業轉入檯面下，不高調宣傳，以免在定案前受到外界干擾。瀧波宏文指出，當時外界會質疑「是否真能成功」，但是從官僚體系的運作經驗看來，一旦內部完成方案，反而不容易被推翻。

今年1月相關省令草案進入公開徵詢意見程序，原本應該在程序完成後再公布，但團隊研判時機成熟，於是對外宣布，今年5月26日起，可將戶籍標示為「台灣」，過去被記載為「中國」的人也可以依規定申請更改。

事實上，這項改革並非一蹴而就，瀧波宏文坦言，成果是建立在多年的制度累積，包含留卡、駕照、住民票等文件早已逐步能標示「台灣」，如今已經推進到戶籍制度，具有象徵性的意義，雖然妻子已經歸化日本籍，不適用「國籍欄」，但戶籍上還是有出生地欄位，如今也能從中國台灣台北，更正為台灣台北。



