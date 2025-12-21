日本戶籍可註記「台灣」的幕後推手 「台灣女婿」瀧波宏文揭多年低調奔走歷程

有「台灣女婿」身分的日本參議員瀧波宏文（左）已多次訪台。台南市政府提供



日本自5月起實施修正後的戶籍法，允許台灣人在日登記戶籍時，國籍欄標註為「台灣」而非「中國」。身為「台灣女婿」的參議員瀧波宏文週日（12/21）披露了在檯面下推動此事多年的關鍵過程。

中央社報導，曾任農林水產大臣的瀧波宏文週日應日本李登輝之友會邀請，發表專題演講。他表示，2002年與台灣籍妻子辦理婚姻登記時，妻子的國籍欄竟被記載為「中國」。他向市公所反映時，卻被回應「這是國家的問題」。當時那種身分與權利被否定的感受，至今仍令他難忘，也深刻意識到台灣人在日本的戶籍問題。

瀧波在日華議員懇談會擔任「戶籍問題」專案小組負責人。他指出，由於他早年任職於法務省刑事局任職，讓他得以掌握法務省內的決策結構與關鍵人物，因此得以實際推動解決「戶籍無法寫台灣」這項長年爭議。

瀧波表示，團隊與法務省方面反覆討論後，確立了可行策略。當時「戶籍法」正好進行重大修正，新增「讀音」登錄，戶籍制度處於全面更新的關鍵階段。相關人士判斷，若能將「台灣表記」巧妙納入這次大修正的配套措施中，便可降低政治阻力與外部干擾，避免引發不必要的政治爭議。

方向確立後，他開始尋求政治上的支持，拜會時任法務大臣，也和現任官房長官木原稔及多位法務省時期的同事交換意見。他表示，從官僚體系的運作經驗來看，一旦政府內部完成方向定案，就不易被推翻，但要小心在定案前被外力干擾，因此相關作業都在檯面下進行，不高調宣傳。

今年1月，相關草案進入公開徵詢意見程序。他表示，原本規劃在程序完成後再對外說明，但媒體率先披露，團隊研判時機已成熟，於是正式對外宣布今後戶籍將可標示「台灣」。最終，省令於今年5月26日正式施行。

新制度實施後，在婚姻登記等需記載配偶國籍或相關欄位時，台灣人不再被標示為「中國」、「中華人民共和國」或「中國台灣省」，而是可以明確記載為「台灣」。此外，過去已被記載為「中國」者，也可依規定申請更正為「台灣」。

瀧波表示，他的妻子雖已歸化日本籍，但戶籍上仍有「出生地」欄位，過去被寫成「中國台灣台北」，如今也能更正為「台灣台北」。

瀧波將於今天（12/22）訪問台灣，在週日的演說中也談及「現職副大臣訪台」議題。他今年9月擔任農林水產副大臣時，就曾罕見以「政務三役」（大臣、副大臣、政務官）的身分訪問台灣。

他表示，由於日台沒有正式邦交，現職政府高官訪台相對困難，他在擔任農林水產副大臣期間，希望延續現職層級的互動，過程中有支持也有反對。

他特別提到，推動他當時訪台的重要支持者之一，是時任官房長官林芳正。林芳正年輕時曾透過自民黨青年局與台灣有深厚交流，對台日關係抱持理解與情感。在林芳正指導下，訪台行程設定「不與現職台灣政府官員會面」等界線，改與前任官員交流。

瀧波宏文的妻子瀧波史織也上台發言。她表示，自己是土生土長、在台灣出生成長的台灣人，直到大學畢業都生活在台灣，之後因在美國讀研究所，與丈夫成為同學，因緣際會來到日本。

她回顧，丈夫2013年首次當選國會議員以來，她身為家人一路陪伴，深切感受到他長年為台灣與台日關係所付出的努力。

她指出，丈夫不僅重視家鄉福井縣，也積極促成福井縣內多座城市與台灣城市締結友好與交流關係，多年來更是透過「TY會」（台灣友好會）等組織，幾乎每年都會帶領國會議員訪問台灣，特別重視在選舉結束後，邀請新當選的新人議員認識台灣、走訪台灣。

談及丈夫今年7月第3度連任參議員，她坦言，在自民黨面臨強烈逆風下，是一場艱困的選戰，過程中也不乏「是否過於重視台灣」等質疑聲。但她強調，只要持續默默耕耘，終能獲得理解。

她表示，雖然自己已歸化日本國籍，但出生地與故鄉始終在台灣，未來也將與丈夫攜手，持續為台灣及台日關係盡一份心力。

