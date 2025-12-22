日本戶籍國籍欄可填台灣！「台灣女婿」揭正名內幕

國際中心／楊佩怡報導

日本法務省（相當於法務部）在今（2025）年2月宣布，承認台灣人可在戶籍的國籍欄上，登記「台灣」2字；並在5月26日起，正式開放登記「台灣」，擺脫過去只能登記為「中國」的爭議。對此，身為「台灣女婿」的日本參議員瀧波宏文在21日在日本李登輝之友會發表專題演講時，就揭露此法案推動多年的關鍵過程。





台灣人日本戶籍不再填「中國」！幕後推手 「台灣女婿」揭正名內幕、心路歷程

過去台灣人只能在日本戶籍欄中寫「中國」，不過2025年5月26日後，台灣人士可正式登記為「台灣」。（圖／翻攝自 X @ruiruiyu）

廣告 廣告

根據過去日本戶籍法規定，原則上僅承認國名，無法登記未被正式承認為國家的地區名稱。即使在日本外務省所提供的結婚登記（婚姻屆）表格上，台灣人進行結婚登記時，戶籍欄會被登記為中國。但從2025年5月26日起，依據修法後的規定，戶籍記載欄位將新增「國籍‧地域」，台灣人士可正式登記為「台灣」。昨（21日）「台灣女婿」瀧波宏文受邀參加日本李登輝之友會時，也提到推動正名的契機，根據《中央社》報導，瀧波宏文表示2002年時，與台籍妻子辦理婚姻登記，卻發現妻子的國籍欄竟被記載為「中國」，他向市公所反映，卻換來一句冷漠的「這是國家的問題」，那種身分與權利被否定的感受，讓他下定決心要推動制度改革。

台灣人日本戶籍不再填「中國」！幕後推手 「台灣女婿」揭正名內幕、心路歷程

「台灣女婿」、日本參議員瀧波宏文21日在日本李登輝之友會上，透露推動法案的契機與過程。（圖／翻攝自瀧波宏文臉書）

身為日華議員懇談會「戶籍問題」專案負責人的瀧波宏文，之所以能成功解決這項長年爭議，關鍵在於他早年在法務省刑事局任職的專業背景。他深諳法務省內部的決策結構，將問題轉化為可執行的「制度設計」。當時正逢日本「戶籍法」進行重大修正，新增「讀音」登錄制度。瀧波分析，若將「台灣表記」納入大修正的配套措施中，並以法務省「省令」（行政命令）而非直接修改法案的方式處理，最能有效降低外部政治干擾與阻力。

為了確保計畫成功，瀧波宏文在方向確立後，轉向尋求政治高層的理解，他先後拜會時任法務大臣，並與現任官房長官木原稔及多位法務省時期的同事交換意見。這項作業隨後全面轉入檯面下，為避免外力介入導致破局，團隊保持高度低調，直到今（2025）年1月省令進入公開徵詢程序、媒體披露後，才正式宣布「今後戶籍可標示台灣」。最終，該省令於2025年5月26日正式施行，完成從在留卡、駕照到戶籍制度的最核心正名。

台灣人日本戶籍不再填「中國」！幕後推手 「台灣女婿」揭正名內幕、心路歷程

瀧波宏文在演講中提到推動正名的最大契機是其台灣級妻子，剛結婚時他發現妻子國籍欄竟被記載為「中國」，讓他暗自下定決心要推動制度改革。（圖／翻攝自瀧波宏文臉書）

在今（22）日即將訪台的前夕，瀧波宏文的妻子瀧波史織也罕見現身分享。瀧波史織是位土生土長的台灣女孩，與丈夫在美留學時相識、相戀並定居日本；她感性表示，自丈夫2013年從政以來，她深刻感受到丈夫為台日關係付出的心血。史織提到，瀧波宏文不僅在中央推動正名，在地方也積極促成福井縣與台灣多座城市的友好締結，並長期組織「TY會」帶領新人議員認識台灣。即便在選戰面臨逆風、被質疑「是否過於重視台灣」時，丈夫依然默默耕耘。瀧波宏文則強調，戶籍正名的意義是非凡的。雖然他的妻子已歸化日籍，但在戶籍「出生地」一欄，過去被迫寫下的「中國台灣台北」，如今終於能更正為「台灣台北」。

原文出處：台灣人日本戶籍不再填「中國」！幕後推手 「台灣女婿」揭正名內幕、心路歷程

更多民視新聞報導

櫻花妹落地台灣秒被騙走50美元！原因竟是「它」害的

中國《央視》春晚LOGO曝！竟激似「六四坦克人」

俄羅斯辣媽竟將兒丟真空袋！「5秒危險片」引網暴怒

