日本戶籍正名台灣！矢板明夫曝背後推手是「台灣女婿」

國際中心／黃依婷報導

動修法的中心人物是日本參議員瀧波宏文，同時也是「台灣女婿」。（圖／總統府提供）

日本今年5月上路的修正後戶籍法，實現「台灣出身者可在戶籍登記時，可實際填寫台灣」。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫也曝光，這件事在日本和台灣都引起轟動，且推動修法的中心人物就是日本前農林水產副大臣、參議員瀧波宏文，且他同時還有個「台灣女婿」的身分。

矢板明夫發文，這項制度修改背後從來並非偶然，而是一場長時間、持續低調進行卻關鍵的政治努力，瀧波宏文在演講中坦言，這個問題對他而言從來不是抽象的外交議題，而是切身的家庭經歷，瀧波宏文的太太來自台灣，兩人是在美國遊學時認識的同學。2002年結婚、歸化日本後，太太在日本戶籍上的出生地卻被標示為「中國台灣省」。這樣的記載，讓人難以接受，也讓他深刻意識到，制度上的一行字，直接關係到身分、尊嚴與情感。

矢板明夫表示，正因如此，當在日台灣人相關團體與跨黨派議員開始推動「戶籍正名」時，瀧波宏文選擇站到最前線。瀧波宏文在演講中指出，這項改革最大的難處，在於政治現實，若正面修法，勢必引發中國強烈反彈，因此必須找到一條既合法、又能在制度內完成修改的路。

矢板明夫提到，最終他們選擇了配合日本的戶籍系統更新，透過施行規則的調整，把「國籍」改為「國籍・地域」，讓台灣得以被如實記載，而不必在法律層面正面碰撞外交敏感線。這條路走了將近兩年，多數協調都在檯面下進行，結果是實質而深遠的改變。

矢板明夫認為，瀧波宏文的背景正好讓他成為這項工作的關鍵人物，但比履歷更重要的，是他的「台灣女婿」身份。演講最後瀧波宏文提到，太太已在今年完成戶籍出生地更正，從「中國台灣省台北市」改為「台灣台北市」。那一刻，他深刻感受到，制度終於回應了現實。這次戶籍表記的改正，不只是行政調整，而是日本在制度層級，清楚承認「台灣不是中國」的具體展現，促成這件事的，是一位尊重妻子、喜歡台灣，而盡力去改變日本制度的台灣女婿。

