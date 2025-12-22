日本戶籍終於能寫「台灣」 台灣女婿瀧波宏文揭正名關鍵內幕

日本參議員瀧波宏文（左）今年7月曾來台，外交部長林佳龍設宴交流。（外交部提供）

日本今年5月正式施行戶籍法相關新制，台灣民眾可以在戶籍國籍欄位明確登記為「台灣」，不再被迫標示為「中國」或「中國台灣省」。日本參議員、前農林水產副大臣瀧波宏文21日應日本李登輝之友會邀請發表演講，以「台灣女婿」的身分首度完整說明推動這項制度的內幕，不只需要持續耕耘累積，也攸關策略布局與時機判斷。

據《中央社》報導，瀧波宏文在演講時透露，促使他重視戶籍問題的起點，來自2002年與台灣籍妻子辦理結婚登記時，妻子的國籍欄竟被登記為「中國」，縱使向地方政府反映，也僅被回應「屬於國家層級問題」，讓他深刻體會身分被否定的痛苦。

瀧波宏文之後在日華議員懇談會擔任「戶籍問題」專案小組負責人，，結合過去任職法務省刑事局的經驗，逐步將問題轉化為可執行的制度方案。瀧波提到關鍵的突破點，在戶籍法因新增「讀音」登錄而進行大幅調整，讓團隊決定將台灣表記巧妙納入配套，並選擇以法務省省令處理，而非正面修法，以降低政治敏感度；與法務大臣、官房長官等法界人士交換意見後，全面轉入檯面下，避免在定案前受到外部干擾。

瀧波宏文強調，這項成果並非一蹴可幾，而是建立在在留卡、住民票、駕照等文件逐步正名的制度累積之上，推進至戶籍層級具有高度象徵意義。活動中，妻子瀧波史織也分享，自己雖已歸化日本，但出生地與根始終在台灣，長年陪伴丈夫為台日交流奔走，她坦言，面對不乏「是否過於重視台灣」等質疑，唯有持續耕耘，才能讓理解慢慢累積，期盼最終獲得理解。





