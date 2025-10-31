日本房市熱度升溫 成台人海外置產首選

隨著日本觀光回溫，房市熱度明顯升溫，加上文化貼近，成為不少台人海外置產首選，但跨國購屋仍有語言、稅務與管理挑戰。專家提醒，購屋前應充分了解制度，才能保障投資安全。

圖／TVBS

日本房市受觀光復甦與地區建設帶動，近年熱度明顯上升，不只是旅遊，台灣投資人更熱衷前進海外買房。

日本不動產顧問喬天立：「現在投資人不只只看價格，更重視的是地段租屋需求的穩定性，像是中央區北區心齋橋新大阪等，詢問度都有明顯的提升。」

不過，看似門檻降低的海外購屋，其實涉及稅務、契約、物業管理等複雜流程，語言及後續維護也常令投資人卻步。

日本不動產顧問喬天立：「從市場分析物件挑選貸款協助，到代租代管維修安排報稅諮詢，全程都有專業團隊的負責，目前我們在大阪正式取得，物件管理的公司牌照，實際代管超過500間房產，從選房貸款到管理物件售後，都有完整的體系，我們的源頭就是把風險排除，購屋時詳查租約租客和物件的內容，交屋後由大阪全程團隊作為代管的負責，並提供中文的窗口與透明報告。」

專家提醒，若考慮海外置產，應選擇具當地經驗及合法團隊，做好長期規劃，才能穩健布局、降低風險。

