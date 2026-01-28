日本所澤西扶輪社捐助花蓮災後重建 縣府感謝跨國情誼溫暖相挺

為感謝台灣在日本大地震期間所提供的寶貴援助，日本所澤西扶輪社展現回饋情誼，二十八日透過國際扶輪夥伴關係，委由吉安扶輪社協助，捐贈日幣三十萬圓以協助馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害之災後復原與關懷工作，充分展現跨國人道關懷精神。

捐贈儀式於花蓮縣政府縣長室舉行（見圖），出席貴賓包括吉安扶輪社張俊明社長、楊朝傑前社長、蔡志明前總監、林佳慶秘書、周坤男社友及王錫白社友等人，代表日本所澤西扶輪社傳遞深厚情誼與實質支持。

花蓮縣政府表示，馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害對地方居民生活與環境造成衝擊，在復原過程中，來自國內外的關懷與協助，都是災區前行的重要力量。特別感謝日本所澤西扶輪社在災後即伸出援手，以實際行動回應台日情誼，也感謝吉安扶輪社長期投入地方公益，成為國際友誼與在地需求之間的重要橋梁。

縣府強調，這份跨越國界的善意不僅是物資上的支持，更象徵台日民間深厚的互信與情誼。未來縣府也將善用各界資源，持續推動災後重建與居民關懷工作，讓溫暖與希望在花蓮持續延續。