日本投資美國項目曝光！路透：將在美打造合成鑽石工廠

日本投資美國項目中據傳包括一座合成鑽石工廠。圖為戴比爾斯（De Beers）推出的合成鑽石資料照片。路透社



就在美國川普政府對南韓投資美國計畫延宕表達不滿並威脅加徵關稅的同時，日本首批投資美國計畫今日（1/27）曝光。根據外電報導，第一批投資美國項目包括合成鑽石投資案，以及大型發電廠計畫等。

路透社今日引述兩名消息來源指出，日本承諾投資美國5500億美元的首批項目最快會在日本首相高市早苗3月赴美訪問前宣布。其中一項投資計畫是在美興建一座人工合成鑽石（synthetic diamond）工廠。

一名不具名知情人士說：「美國希望加速國內的合成鑽石製造。有了日本企業的參與，華府希望打造一個不需要仰賴中國的美日供應鏈。」

鑽石是地表上最堅硬的材料之一，對精密製造生產過程至關重要。鑽石會用於半導體的超精細拋光、量子裝置中硬金屬與陶瓷的加工上，也會被運用在先進電子系統中的散熱上。

人造合成鑽石同時也具有軍民兩用的應用價值，可用於生產彈藥與雷達零件。

中國是目前全球最主要的合成鑽石製造地，而自美國實施關稅戰後，北京對合成鑽石實施出口管制。

消息人士向路透社表示，美日的合成鑽石計畫參與者包括鑽石業巨擘戴比爾斯（De Beers）旗下的Element Six。據悉，這項投資計畫內容還包括由日本國際協力銀行（JBIC）與日本貿易保險（NEXI）等國營機構提供股權投資、貸款以及貸款保證。

除了合成鑽石投資案，據說首批投資美國項目還包括一座有日立（Hitachi）參與的大型發電廠。

上述投資計畫項目的金額尚不明朗。日立、日本貿易部門、戴比爾斯和美國商務部均未予以置評。

