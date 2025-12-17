日本投資美國5500億美元怎麼用？美日將開會決定 川普：這是「簽約獎金」

美國與日本官員預定於美東時間12月17日在華盛頓舉行諮詢小組首次會議，針對潛在能源項目進行評估，這些項目可能成為美日貿易協議下5500億美元聯合投資基金的首批投資標的。



這項5500億美元規模的投資基金，是美國總統川普第二任期內與日本達成的貿易協議核心組成部分。該協議於2025年7月宣布，並於同年9月簽署相關備忘錄，日本對美國關鍵產業的大規模資金投入，以換取美國對日本進口商品施加較低的關稅稅率。



會議將聚焦於幾個能源相關項目



據熟悉此事的人士透露，本次會議將聚焦於少數幾個能源相關項目。由於討論內容尚未公開，相關人士要求匿名。會議讓基金投資審批程序初步階段啟動。

根據協議規定，由美國商務部長霍華德．盧特尼克（Howard Lutnick）擔任主席的投資委員會，將負責審查項目提案，並向川普提交建議。川普保有對項目最終推進的決定權。

諮詢委員會預計將於下周再度召開會議，相關項目可能於2026年初提交川普審核。目前，這些能源項目的具體細節，包括涉及的產業子領域以及可能影響的美國州別，仍未公開。

該投資基金源自美日貿易框架協議，目的是強化雙邊經濟與國家安全合作。日本最初討論的投資承諾金額為4000億美元，後經川普施壓，提高至5500億美元。



美國對日本汽車進口商品的關稅稅率降至15%



作為交換，美國對日本汽車進口商品的關稅稅率降至15%，大多數其他日本進口商品亦適用相同稅率。此稅率低於川普先前威脅施加的更高水平。



根據管理基金的諒解備忘錄，日本將為經兩國政府協商後選定的項目提供資金。若日本最終拒絕資助特定提案，協議允許美國調整收益分配機制，在某些情形下可對日本進口商品徵收更高關稅，此舉可能影響整體協議的穩定性。

這些能源項目是基金下首批正式進入選定階段的投資標的。協議規定投資可在2029年1月19日前進行，但不強制要求資金必須在該日期前全數撥付。

天普大學日本校區教授兼地緣經濟研究所客座研究員保羅．納多（Paul Nadeau）表示，若5500億美元資金全部實現，將令人驚訝。

被川普稱為「簽約獎金」



美日雙方官員對基金的描述存在差異。川普將這筆資金稱為「簽約獎金」，並表示這是美國可自由運用的資金。日本官員則強調，協議實施須符合兩國法律規定。

除了能源領域，基金支持的投資範圍涵蓋與經濟及國家安全優先事項相關的產業，包括半導體、藥品、金屬、關鍵礦產、造船、人工智慧以及量子運算。



責任編輯：許詠翔

