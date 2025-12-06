日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣

國際中心／張予柔報導

日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。







德媒分析指出，日本因提前十年降低對中依賴，得以在北京接連施壓下保持從容，其模式也被視為歐洲可借鏡的應對策略。（圖／翻攝高市早苗X）

德媒《商報》以「日本同中國打交道的方式值得借鑑」為題指出，面對中國接連以經濟、政治施壓，日本之所以能保持從容，是因為早在10年前就逐步調整對中國的經濟依賴度。德國外長瓦德富爾曾表示，日本在「經濟安全」的布局上比德國足足領先十年，如今德國面臨中國在貿易與政治上的影響力，也不得不重新檢視自身策略。《德國之聲》稍後也轉載相關分析，認為日本的應對模式或許能成為日後參考方向。

前日本駐澳洲大使山上信吾指出，中國奉行「只尊重強者」原則，呼籲日本與歐洲結盟，才能在北京壓力下形成足夠對抗力量。（圖／翻攝自Ｘ）

曾任日本駐澳洲大使、熟悉中外交手法的山上信吾則指出，中國近年已不再掩飾其大國姿態，對不順從的國家往往直接施壓，「只接受強者原則」。他認為，中國真正願意對話的對象是美國，日本和德國已非核心。山上信吾強調，若各國單獨面對中國容易成為受害者；唯有強化日本、歐洲與其他理念相近國家的聯盟，才能形成足夠力量。

山上信吾強調，若中國對台動武，「一中政策」將不再被承認，西方各國也將走向在外交上正式承認台灣。（圖／美聯社提供）

談及德國與台灣的角色時，山上信吾直言，德國長期抱持「以貿促變」的期待，然而現實證明這套模式難以撼動中國。他舉例，若德國公民在中國遭不當拘押，德國或許也必須「以牙還牙」，對等採取行動才能讓北京有所感受。在日本與台灣議題上，他分析，中日關係恐將進入一段更敏感的「寒冬期」，北京雖未對日企採取激烈措施，但不排除持續對高市內閣施壓。而在台灣問題上，他呼籲西方國家應共同傳達明確訊息：若中國選擇對台動武，「一中政策」將不再被承認，屆時各國將正式在外交層面承認台灣。





