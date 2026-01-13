日本抹茶荒 兩年內價格連三漲! 兩大抹茶專賣店喊漲

生活中心／綜合報導

日本抹茶粉國際市場供不應求，價格從2024年起，連三漲，售價已經翻到3倍，但就算業者有錢也不一定買得到。抹茶粉上漲，業者成本增加，利潤縮水。台灣兩大抹茶專賣店，率先喊漲，其中辻利茶舗平均漲幅來到6-10%，其中抹茶粉品項漲幅更是高達67%。

滿滿一桌的抹茶甜品，從刨冰、蛋糕、到團子，還有冰淇淋！一入口，抹茶綠染上舌頭，特殊的苦韻，爬進喉頭，留下不甜不膩好滋味。不過以後想吃到這些甜點，口帶可能得深點。抹茶專賣店，辻利茶舗喊漲，最高漲幅高達67%。

民眾：「抹茶粉本來好像就滿貴的，但一杯你說漲15喔，好像有點多啦，但現在什麼都漲啊，也不是只有抹茶漲啊，我可能就去日本買。」

民眾：「我覺得改成自己做。」

內用平均每份漲6到10%（圖／民視新聞）一杯抹茶拿鐵，從145，漲到160。抹茶捲、霜淇淋，齊漲10塊。內用平均每份漲6到10%。單買抹茶粉，想自己回去泡，也從570，漲到快破千。不只辻利茶舗，來自日本的108抹茶茶廊，也宣布，因應全球抹茶需求大增、抹產茶量卻因極端氣候下降，2月2號起，將全面調漲。

聲源：平安京茶事老闆Kevin：「2024左右的夏天開始漲價，經過這將近兩年來，其實已經漲了三波以上，越大品牌他差的幅度越大，第一波漲價到現在，已經漲兩倍到三倍囉，市場價來看喔，那漲價的幅度又更高。」

抹茶國際價格居高不下，去年夏天，甚至限量，業者有錢也買不到（圖／民視新聞）抹茶國際價格居高不下，去年夏天，甚至限量，業者有錢也買不到！專家分析，主要原因，除了因為日本農村產茶人口老化，產量拉不起來。歐美、東南亞及台灣，又都在瘋搶日本抹茶，供不應求，自然反應在價格上。

聲源：平安京茶事老闆Kevin：「漲當然還是有漲，就微微的漲，大部分還是自己吸收，那當然利潤就少很多。」

業者坦言，日本抹茶價格一波一波漲，但售價不可能一直跟著波動。除了開始尋找其他漲幅較小的個體茶農，作為對策，也開始研發非抹茶類甜點轉移風險。

