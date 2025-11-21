日本抹茶飲品超人氣 國外搶手批發價格漲五倍

日本抹茶紅到海外，讓產量減少的日本茶更為搶手，產地批發價上漲將近五倍，製茶廠商大喊吃不消。

東京鬧區有一家以抹茶飲品聞名的專賣店，今年突然爆紅。每天絡繹不絕的外國觀光客排隊上門，生意最好的時候，一天竟有將近二百五十名海外顧客，占比高達八成，幾乎把店門口擠得水泄不通。

遊客喝完直呼「好喝」。來自澳洲的旅客更讚嘆抹茶風味「自然又濃郁，是種超完美的飲料」。而抹茶的人氣不只在店面爆發，來自美國、新加坡、芬蘭等超過二十個國家的廠商，也紛紛找上門，希望合作引進日本抹茶，掀起另一波國際搶茶潮。

廣告 廣告

店家坦言，今年外國客人的數量比去年整整翻了一倍。他表示抹茶的健康形象，加上全球掀起的和食熱潮，使抹茶「像被按下加速鍵般」在世界各地迅速走紅。

日本茶輸出也跟著飆升。二〇二五年一月至八月，日本茶出口額突破三百八十億日圓，去年才剛創下新高，沒想到今年還沒結束就再度刷新紀錄。

然而需求大爆發，供給卻跟不上。日本茶農長期面臨勞動力短缺與後繼無人，再加上氣候不穩定，使茶葉產量大幅萎縮。作為抹茶主要產地之一的靜岡，批發價格已飆到去年的五倍，讓業界大喊吃不消。

「從來沒遇過這種狀況，是前所未見的。」製茶廠商無奈表示，去年價格恐怕「再也回不去了」。

成本上升也開始波及日常生活。NHK指出，靜岡多數製茶產品已調漲六成到兩倍不等，廠商表示原料不足、物流與人力成本同步上升，未來營運壓力只會更加沉重。一名製茶業者說「供給量只剩市場的六分之一，原料短缺又不得不漲價，真的很難撐下去」。

茶業相關人士憂心指出，這波海外抹茶熱讓大量茶葉直接往國外走，國內供應量反而縮減。他提醒，如果日本市場買不到價格穩定的抹茶，消費者可能逐漸遠離。他強調，從生產到流通每一環都必須確保供應穩定，如此茶產業才能健康持續。

如今，抹茶在海外價格扶搖直上，在日本國內也愈發珍貴。不少民眾感嘆，想喝一杯平價又健康的抹茶，似乎比想像中更困難。這場席捲全球的抹茶旋風，正在悄悄改寫日本茶文化的日常風景。

更多 TVBS 報導

力挺高市！日保守黨代表嗆「中國遊客沒水準」：少來一點很划算

中國籲公民暫勿赴日！旅遊作家「像回到多年前」：旅遊品質提高

日籍YTR三原揭4大「台灣觀光客行為」！不解台人旅日吃一蘭

日本京都住宿稅10倍調漲 明年3月起「每晚多付2千元」

