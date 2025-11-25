日本押注北海道打造全球先進半導體基地 Rapidus領軍挑戰台積電與三星

此項轉型的核心是由日本政府、IBM與多家大型企業共同支持的晶片公司Rapidus。 圖:翻攝自X帳號@NipponVibe

[Newtalk新聞] 日本政府正大力推動北海道轉型，在這個以農牧業見長的北方島嶼上打造全球先進半導體新基地。長期以來，北海道以生產日本超過半數的乳製品聞名，冬季是國際滑雪與冰雕盛事的所在地，夏季更以大片薰衣草與花田吸引遊客。然而，近期島上景象已悄然改變：起重機林立、工廠與研究設施拔地而起，象徵著日本近數十年來最大規模的產業推動計畫正式展開。

《BBC》報導，這項計畫的目標在於重振日本晶片製造能力，並為其經濟未來重新定位。當地居民坦言，北海道長期以畜牧與觀光為主，產業多樣性不足，甚至流傳著「到了北海道的人，最終都會離開」的俗語。若政府順利打造所謂的「北海道谷」，日本將有望在價值高達 6,000 億美元的全球半導體供應競賽中重返舞台。

此項轉型的核心是由日本政府、IBM 與多家大型企業共同支持的晶片公司 Rapidus。該公司已獲日本政府逾 120 億美元投資，並在北海道千歲市興建日本數十年來首座尖端晶片代工廠。Rapidus 執行長小池敦義表示，千歲市具備完善的水電基礎設施與相對較低的地震風險，加上優美的自然景觀，使其成為最佳廠址。他透露，新建晶圓廠外觀將覆蓋草地，以融入當地環境。

Rapidus 近來取得重大技術突破，成功獲得荷蘭艾斯摩爾（ASML）的極紫外光微影（EUV）設備，並生產出 2 奈米晶體管原型，成為除台積電與三星外，全球少數掌握此技術的企業。小池敦義表示，此成果得益於與 IBM 的合作，且顯示日本在先進製程上正以罕見速度追趕。

該公司計畫在 2027 年實現 2 奈米晶片量產。然而，外界認為，挑戰仍在於如何達到足以在激烈競爭中生存的良率與品質標準，而台灣與南韓在相關能力上已領先多年。研究機構也指出，Rapidus 目前的資金規模距離量產所需仍有巨大缺口。

日本政府近年投入巨資推動半導體產業，2020 年至 2024 年初已投入超過 270 億美元，比例上甚至高於美國的晶片法案補助。2024 年底，政府再宣布 650 億美元計畫，用以扶植人工智慧與半導體領域。官方希望以「一座晶圓廠帶動整個生態系統」的模式推動各區發展，吸引國際與本土企業加入布局。

目前，台積電已在日本九州設廠，並啟動第二座工廠建設；鎧俠、東芝與 ROHM 等日本企業也獲得政府補助；美光與三星則擴大在日本的投資。北海道亦出現類似趨勢，ASML與東京電子已在千歲設立據點，與Rapidus共同形成新興半導體聚落。

然而，日本仍面臨結構性挑戰，包括人口老化、預算壓力，以及未來數年恐將出現 4 萬名半導體工程師缺口。Rapidus 已與北海道大學等機構合作培訓人才，但也坦言將需要大量外國技術人力支援。

小池敦義強調，Rapidus 的優勢不在於與台積電或三星正面競爭，而是以速度與客製化服務創造差異。他表示，公司能夠以三至四倍於對手的速度完成產品交付，這將成為其在全球市場中突圍的重要利器。

隨著人工智慧興起與地緣政治風險升溫，晶片供應安全已成主要國家戰略之一。日本希望藉由建立本土供應鏈，減少對海外的依賴，並重新在全球科技競賽中取得地位。

對日本而言，Rapidus 是一場高風險的長期豪賭，但也可能是其重塑產業與科技實力的最佳機會。分析人士認為，若計畫成功，日本有望重新成為全球半導體的 關 鍵力量。

