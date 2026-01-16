日本拉麵店禁陸客！稱9成糾紛都與中國人有關 網曝：是定價出問題

1家位於日本大阪的拉麵店近期指控中國顧客經常製造麻煩，還因此禁止中國人入內用餐。（示意圖／翻攝自pexels）

1家位於日本大阪的拉麵店近期指控中國顧客經常製造麻煩，還因此禁止中國人入內用餐，遭外界質疑涉及種族歧視。有輿論更認為，業者錯誤地將中國顧客對麵店不合理定價政策的投訴，解讀為「製造麻煩」。

據《南華早報》報導，位於日本大阪的1家橫濱家系拉麵店，於1月4日在社群媒體上宣布，已全面禁止所有中國人入店。據悉，該拉麵店在奈良也設有分店，但老闆並未說明將如何落實針對中國人的禁令。

店家解釋，曾有1名中國人在店內製造糾紛，迫使餐廳報警處理。該貼文還指出，餐廳過去與外國顧客發生的糾紛中，有9成都涉及中國顧客。

消息曝光後隨即引發高度爭議，並遭外界指控具有種族歧視意味。該貼文至今已累積3,300萬次瀏覽，以及約1,800則留言。部分網友要求餐廳提出證據，以證明其「9成」糾紛都是中國人的說法。也有人指出，將單一個人的行為歸咎於整個國家或族群，是不公平的做法。

另有輿論認為，所謂「找麻煩」的真正原因，其實來自餐廳實施的雙重定價政策。根據1名網友上傳的點餐機照片顯示，英文菜單上的價格幾乎是日文菜單的2倍。有網友推測，這樣的定價方式或許對來自其他國家的觀光客行得通，但對於能夠閱讀日文漢字的中國顧客而言，卻難以接受。他們認為，餐廳錯誤地將中國顧客對不合理定價政策的投訴，解讀為「製造麻煩」。

麵店老闆荒井（Arai，音譯）隨後在1月7日於影音平台回應該起爭議。他堅稱，雙重定價並非針對外國人，而是針對「不懂日文的人」。但有網友反駁稱：「用語言作為雙重定價的理由很荒謬，因為現在大家都可以使用翻譯軟體翻譯了。」

另1人則表示：「雙重定價在觀光景點算是常態，但在餐廳卻很少見。如果只是切換語言設定，價格就跟著改變，當然會引發糾紛。」更有人質疑：「付較高價格的人是否應獲得不同的產品或額外服務？」然而，也有部分網友支持老闆，認為當地居民本來就應該享有更多優惠。

報導補充，這並非首起因定價問題引發的爭議，日前東京1家吃到飽餐廳曾因向非日語使用者或觀光客額外收取1,100日圓（約合新台幣219元）的服務費，而引發網路反彈，更被指控是「可怕種族主義的歧視性排外者。」2025年7月，沖繩的主題樂園「JUNGLIA沖繩」也曾因向非當地居民多收取1,870日圓（約合新台幣372元）而登上新聞版面。

對此，日本律師神田萬作（Mansaku Kanda，音譯）據報向日本法律網站「bengo4.com」表示，只要價格差異屬於合理範圍，且未構成「不合理歧視」，私人企業原則上有權自行訂價。

