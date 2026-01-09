日本拉麵店給A、B菜單 外國客消費較高 將成為常態

日本一間拉麵店最近被發現外國菜單賣較貴，遭質疑是在坑殺外國客，不過在台灣定居的日本作家下坂泰生指出，日本人應該會認為這很正常，因為店家為了服務外國客人，可能要另外製作外文菜單、學習外文等，消費者為此支付費用是很合理的事情，且這種情況未來可能會更普遍。

下坂泰生昨（8）日在臉書「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人」表示，日本有拉麵店提供兩種價格，給外國人看的版本比日文版貴了1000日圓（約新台幣200元），這個價差對於拉麵來說確實很大，外國客人看到難免會不開心，覺得吃的東西明明一樣，外國人沒道理要花更多錢買，不過日本人卻有不同的想法。

下坂泰生指出，日本人會認為，為了接待外國客人，店家要特別準備外文菜單，同時還要提供外文服務，對於店家來說都是增加成本的原因，如此一來外國客人多付一點錢買單，應該是很理所當然的事情，且未來這種情況應該會更普遍。

下坂泰生分享，其實這種不同收費的方式，在日本不算少見，如部分餐廳可能針對同縣市的日本人給予優惠價格，也有店家是為了避免繁雜的說明；他舉例，有些套餐可以加購啤酒喝到飽，再加一些錢還能額外喝紅酒，但給外國客人的菜單，就只有最貴的全包選項，雖然沒有便宜的版本，但實際上享受的服務也比較多，甚至不會比日本人貴。

網友則說「這次出事的拉麵店，很明顯就是要宰外國人」、「有些複雜的套餐可以理解，但是拉麵不複雜，也不需要繁瑣的服務，真的不太能接受」、「我覺得店家怕麻煩可以不接外國客，不要接了才搞這種小動作」、「這次不是貴一點而已，價格幾乎都要翻倍了，真的太黑心」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

