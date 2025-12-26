日本拍板9兆日圓破紀錄防衛預算！增購飛彈、無人機強化「反擊能力」，北京痛批軍國主義死灰復燃

日本內閣26 日通過一項創紀錄的國防預算提案，總金額突破9兆日圓（約新台幣1.81兆元），當前執政的高市早苗內閣，似乎是考量東亞地區緊張局勢升溫，決定擴大採購巡弋飛彈、建立專屬無人機軍團，全面強化自家「反擊能力」與離島、海岸防衛強度。

這項將於2026年4月開始使用的防衛預算，相比2025年版本、金額又增長9.4%比例，這也是日本為期五年、調漲防衛預算計畫的第四個年頭，按照這個速度，預計國防支出提升至國內生產毛額（GDP）2%的初始目標，有望在2026年3月提前達成。

外媒指出，在日本面臨中國日益增長的軍事壓力背景下，新版防衛預算再次打破上限，和現任首相高市早苗不謀而合。新預算計畫提撥超過9700億日圓（約新台幣1949億元），用以強化日本的遠程飛彈能力，其中涵蓋一筆1770億日圓（約新台幣355.7億元），自主研製升級、射程可達1000公里的「12式陸基反艦飛彈」。防衛預算還有一大部份，是用於改善自衛隊官兵的待遇，希望透過調漲薪俸、增加附帶福利，吸引更多日本公民願意入伍服役。

此外，為了因應解放軍潛在威脅，首批12式飛彈將提前一年、2026年3月前部署進駐九州熊本。而高市內閣還提到，目前日本的國家安全戰略，已經將中國視為「最大的戰略挑戰」，同時喊話美國、期望讓未來自衛隊能在美日同盟架構下扮演更多進攻型角色。

日本自主研發的陸基12式飛彈。（美聯社）

就在日本防衛預算提案出爐之際，中國外交部隨即在例行記者會上，嚴厲批評日本此舉存有險惡用心，就是為了迎合右翼推動「再軍事化」，企圖讓軍國主義死灰復燃。

發言人林劍表示，近年來日本不斷自我鬆綁集體自衛權，發展所謂對敵基地攻擊能力，強化延伸威懾合作，將沿海島嶼打造成前沿陣地，明顯超出專守防務的範疇。

「這些所謂防禦反擊，早已成為日本右翼勢力，用來煽動民意、欺騙輿論、突破戰後國際秩序和日本憲法規定的藉口，這些動向已引起國際社會的高度警惕。中方將同所有愛好和平的國家一道，堅決遏制任何復活軍國主義，和形塑新型軍國主義的危險行徑，共同維護二戰勝利成果。」

日本自主研發的陸基12式飛彈。（美聯社）

事實上，不斷提高的防衛預算，除了用來採購長程飛彈，日本還打算面對國內人口老化與兵源不足的長期結構問題，藉機加速發展無人化設備，成為防衛日本的生存關鍵。防衛省官員向媒體透露，未來預計投入1000億日圓（約新台幣201億元），採購部署無人空中、水面及水下設備，用於監視與防禦敵人入侵，並將這套系統命名為「盾牌」，預計最快2028年3月就能成軍上線。為了加快進度，日本初期將依賴進口，潛在購買來源很可能從土耳其或以色列取得。

除了自己花錢研發購買，日本也計畫輸出自家裝備賺取外匯，利用修法大幅鬆綁武器出口限制，2026年預算提案，就包含一筆1600億日圓（約新台幣321.5億元）資金，要與英國、義大利合作研發，預計2035年服役的次世代戰機，並開發與之合作的AI無人機。

日本自衛隊的最上級護衛艦，被澳洲選為新一代軍艦主力。（美聯社）

至於三菱重工成功在8月、被澳洲皇家海軍選中，將輸出升級版「最上級」巡防艦，成為澳洲下一代海防主力，此舉也被日本視為、國防武器出口一大突破。

日本新的國家總預算案，總金額高達122.3兆日圓（約新台幣24.6兆元），一旦在明年3月前獲國會批准，屆時日本將成為僅次於美、中兩大強權，全球第三大軍費支出國。

