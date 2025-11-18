日本拒絕撤回首相台灣有事發言！執政聯盟建議高市早苗：應「驅逐」中國駐大阪總領事

日本首相高市早苗回應國會有關「台灣有事」（台海發生戰爭），以及北京動用武力入侵的情況，她提到此情形、有可能構成日本安全保障法制當中，讓東京能夠動用集體自衛權的「存亡危機事態」，允許自衛隊介入緊張台海局勢。此話一出，立即讓中國官方跳腳和震怒。

除了高市這段發言「惹怒」北京官方，現任中國駐大阪總領事薛劍更在自己的X粉專上，發出一條暗示「砍掉」高市早苗骯髒頭顱的內容，此一言論讓這場口水戰，陷入另一個層面的對抗。

身為執政聯盟成員之一、現任大阪府知事兼日本維新會代表吉村洋文，18日在例行記者會上，對薛劍進行嚴厲譴責，他認為、身為一位資深外交官，這類公開言論非常不適當，呼籲薛劍公開道歉。

吉村洋文甚至進一步對現任內閣提議，政府應採取更強硬的外交措施，像是將薛劍列為「不受歡迎人物」（Persona Non Grata），並要求其限期離開日本國土。該外交術語、是主權國家用來強制要求不受歡迎的外交人員，離開該國的最高級別處分。

此外，身為大阪府知事的吉村還宣布，「在（中國）沒有道歉的情況下，我將不會出席中國總領事館主辦的任何活動。」

2025年10月21日，日本維新會黨魁吉村洋文抵達東京首相官邸。（美聯社）

至於高市早苗先前在國會中，有關「台灣有事」可能構成、日本行使集體自衛權「存亡危機事態」的發言，吉村洋文給出明確支持態度，在他看來，這個回答內容在傳統答辯範圍內，並沒有出格、沒有必要撤回。

不過，他同時也建議高市內閣，「從防衛戰略的角度來看，不應該明確將『特定情況』想定為存亡危機事態。這類說法非常容易引起誤解，政府應該向中國充分解釋清楚。」

2025年11月17日，北京市民正在閱讀高市早苗涉台言論的新聞。（美聯社）

日本內閣官房長官木原稔18日下午宣告，高市首相此前在國會中，關於「台灣有事」（台海衝突）的答辯，該政府再次表明不會撤回，而首相這番發言，並不改變政府既有的立場。

只不過，面對中日雙方政府槓上，北京一側發出出遊禁令，要藉由施壓旅遊市場來迫使東京屈服，根據日本觀光機構統計，在客源分析，今年從1到10月的累計訪問人數，中國遊客已達到820萬人，比去年（2024）同期增長40.7%，甚至超越南韓、躍居訪日遊客第一多。

