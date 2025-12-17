日本拚半導體復興！ 前產經相：晶片只靠台積電太危險

日本前產經大臣甘利明在國際半導體展上直言若只有台積電能做出世界的先進晶片，會是全球的危機。（圖／TVBS粘祐誠攝）

在東京舉行的日本半導體展，明確喊出，日本要降低對外國晶片的依賴，達到自給自足。日本前產經大臣表示，如果晶片只能靠台積電做，實在太危險，日本下定決心要振興半導體產業。

日本前產經大臣甘利明在國際半導體展上直言若只有台積電能做出世界的先進晶片，會是全球的危機。（圖／TVBS粘祐誠攝）

日本半導體展近日在東京盛大舉行，展會中日本政府明確表達降低對外國晶片依賴、達到自給自足的決心。日本經濟產業大臣赤澤亮正強調要透過自行生產半導體確保供應穩定，前日本產經大臣甘利明更直言全球先進晶片若只靠台積電生產風險太高。日本政府積極推動Rapidus計畫，目標在2027年實現2奈米製程量產，希望重新奪回半導體領域的領先地位。面對這樣的競爭態勢，台廠代表則表示日本在半導體產業將有一席之地，並看好AI發展將為產業帶來新契機。

廣告 廣告

在東京舉行的日本半導體展人潮滿滿，展現了當前振興半導體產業的熱烈氛圍。日本經濟產業大臣赤澤亮正在展會中明確指出，日本要降低半導體對外國供應鏈的依賴，透過自行生產半導體而非仰賴其他國家，確保半導體的穩定供應，並將其發展為成長性產業。

被視為推動日本半導體發展戰略重要推手的前日本產經大臣甘利明更直言，如果全世界的先進晶片只能依靠台積電製造，風險實在太高。甘利明表示，能否完整設計、生產半導體至關重要，若只剩下台積電能做出產品，這將會是全球性的危機。

日本政府喊出半導體自給自足的目標，特別是他們重點發展的Rapidus計畫，被視為挑戰台積電霸主地位的關鍵。Rapidus已提出2027年實現2奈米量產的目標，其展覽攤位永遠人潮滿滿，顯然成為大家關注的焦點。日本野心勃勃，希望能從原本在材料、機械設備的優勢再發揮，找回過去的技術領先地位。

對於日本的這些發展，半導體測試介面大廠穎崴全球業務營運中心執行副總陳紹焜認為，日本不只在材料、機器設備，甚至在整個先進製程的量產上都會有一席之地。穎崴連續幾年都參加日本展覽，見證了市場對半導體關注度的持續提升。尤其當AI發展將晶片設計與測試推向更複雜、更講求效率的階段時，台廠深耕的技術優勢可說是決勝的關鍵。

陳紹焜表示，穎崴與全球最重要的IC設計公司都有超過十幾年的長期合作關係。至於推進AI更上層樓的傳輸技術——矽光子，也是各大廠積極佈局的領域。陳紹焜認為，矽光子技術應該會在2026年下半年開始出現一些小量樣品，到2027、2028年有機會進入正式量產階段。穎崴也認為AI並沒有泡沫化的疑慮，而是基礎設施剛剛就位，未來兩年將迎來AI的大爆發時代。