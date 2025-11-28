日本拚2040年再生能源比增50% 民間研發「波浪發電機」

大大的不鏽鋼箱子裝置在港口邊，看上去相當突兀。這是日本島根縣的離島地區隱岐群島中的中之島，上（10）月才剛裝設的波浪發電機。優點是不顧時間與天候，即使小小的波浪起伏都能24小時提供電力。

島根縣中之島海士町公所組長山下真司表示，「在島上有很多像是診所等必需要用電的地方，如果這些地方也能使用波浪發電的電力就好了。」

機器上裝置了一個發電轉輪，會隨著波浪帶動內部齒輪讓機器能上下浮動，進而將動能轉換成電力儲存。平均一天的發電量可以提供2個一般家庭用電。目前縣府打算將波浪發電的電力，先用於漁港冷凍庫或水產加工廠，未來還會持續擴展使用場所。

而開發波浪發電機的企業預估，到2027年為止將會在沖繩等沿海城市裝設350台發電機，善用這種無污染的再生能源，達到城市減碳效果。

開發企業負責人速水浩平指出，「日本是個海岸線很長，有著全球第6長海岸線的國家，因此以使用波浪發電的環境來說，佔有非常有利的立場。」

而在兵庫縣的企業則是正在研發能夠大量發電的波浪發電機，預估機器最大的長寬會達到數十公尺。這種機器是利用球形體內部裝上類似鐘擺的發電裝置，一旦海浪推動球體晃動，鐘擺搖晃的動能就能轉成電力使用。

開發企業負責人中山繁生說明，「預計100個家庭每天所需使用的電力，一天之內就能儲存到，用這種因波浪造成傾斜的方式發電，不管海浪從哪裡來都會同樣晃動。」

業者預估，一旦開始量產這款發電機，將會把發電機投放到近海的海域上，最後由船隻回收儲存電力的電池一起運回港口再使用。不過這種發電機目前還需要進一步實驗，確認發電效能後才會進一步量產。