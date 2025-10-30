日本指宿市長率團訪宜蘭 重溫歷史情誼、共創觀光契機

日本指宿市長打越明司（中前）率團參訪宜蘭市公所。（宜蘭市公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

日本鹿兒島指宿市公所及鹿兒島指宿市觀光協會，三十日組團參訪宜蘭市進行雙邊交流，延續兩市之間長年以來的情誼。

指宿市位於鹿兒島薩摩半島最南端，以溫泉聞名，是日本維新三傑之一西鄉隆盛療養之地；其子西鄉菊次郎則在日治時期擔任宜蘭首任廳長，奠定兩地深厚淵源。當地每年舉辦的「油菜花馬拉松」更是結合運動與花海美景的觀光盛事，吸引各地遊客。

指宿市參訪團此行由首度到訪宜蘭的市長打越明司率團，與回訪宜蘭的該市觀光協會會長中村勝信等人一同訪台。首站與同樣以溫泉著稱的礁溪鄉交流雙方的溫泉觀光產業，接著在礁溪鄉湯仔城溫泉產業暨觀光發展協會榮譽理事長蕭錫鑫陪同下，抵達宜蘭市公所進行交流。

宜蘭市長陳美玲表示，宜蘭市是一個富有藝術氣息並富有歷史文化的城市，許多日本人來宜蘭市探詢日治時期保留下來的文化史蹟。以和牛、砂蒸溫泉聞名的指宿市，是觀光代表城市，和宜蘭市有深厚交情，期許透過雙邊交流，強化行銷宜蘭市的觀光、文化及特產，日後也會率團赴指宿市行銷宜蘭。